Украинские защитники — настоящие герои, понимающие смысл строк гимна “Душу и тело мы положим за нашу свободу”. Мы любим, уважаем, восхищаемся и ежедневно благодарим ВСУ и другие военные структуры за их отвагу. Однако иногда в тылу не понимают, с кем им приходится бороться.

Это история защитницы Ирины Цыбух о том, что чувствуют украинские военные, когда смотрят наши новости.

Россия напала на Украину, русские орки уничтожают все на своем пути, совершают зверства с яростной жестокостью. Поэтому неудивительно, что украинцам приятно слышать об их поражениях и наших победах. Однако, находясь в нашем информпространстве, человек в тылу имеет впечатление, будто ВСУ воюют с “бомжами”, слабыми и глупыми солдатами и “мясом”.

Это не всегда так. Украинцы сражаются с серьезным врагом. Не нужно применьшать победы нашего войска.

Ирине грустно представлять, что в случае гибели ее мама будет думать, будто ее ребенка убили какие-то неадекватные недолюди. Россия никогда бы не напала на Украину, если бы не была уверена в своей силе и нашей слабости. Она, конечно, ошиблась во втором, но это не отменяет первого.

Защитница рассказывает, что россияне бросили в Украину два типа их личного состава: “мясо”, которое уничтожают наши военные (его цель — истощить украинцев), и серьезные и мощные солдаты, которые готовились. Никто бы не отправлял на войну только плохих военных, не умеющих воевать. Это профессиональные убийцы.

Именно поэтому ситуация на фронте все еще остается довольно сложной, среди украинских военных тоже есть потери, а некоторые населенные пункты до сих пор в оккупации.

Впрочем, украинская армия и добровольцы, в том числе и Ирина, делают все, чтобы изменить это. Они работают очень хорошо и кладут свои жизни в прямом смысле ради того, чтобы Украина была свободна от рашистов.

Поэтому верим в ВСУ, но не обесцениваем их усилия.

С украинской стороны воюют лучшие, в территориальную оборону не сторонятся вступать и известные люди. Илья Рыбальченко, ранее боровшийся за сердце холостячки Ксении Мишиной, теперь борется за свободу Украины.