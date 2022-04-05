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Мы воюем не с “бомжами”! Украинская защитница о том, почему не стоит обесценивать усилия ВСУ

Елена Яковлева, редактор сайта 05 апреля 2022, 11:35
Мы воюем не с “бомжами”! Украинская защитница о том, почему не стоит обесценивать усилия ВСУ
Фото: Instagram

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