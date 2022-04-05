Ми воюємо не з “бомжами”! Українська захисниця про те, чому не варто знецінювати зусилля ЗСУ

Українські захисники — справжні герої, які розуміють сенс рядків гімну “Душу й тіло ми положимо за нашу свободу”. Ми любимо, поважаємо, захоплюємося та щоденно дякуємо ЗСУ та іншим військовим структурам за їхню відвагу.

Проте інколи в тилу не розуміють, з ким насправді їм доводиться боротися.

Це історія захисниці Ірини Цибух про те, що відчувають українські військові, коли дивляться наші новини.

Росія напала на Україну, російські орки знищують усе на своєму шляху, вчинюють звірства з шаленою жорстокістю. Тому не дивно, що українцям приємно чути про їхні поразки й наші перемоги. Проте, перебуваючи в нашому інформпросторі, людина в тилу має враження, ніби ЗСУ воюють з “бомжами”, слабкими й дурними солдатами та “м’ясом”.

Це не завжди так. Українці воюють з серйозним ворогом. Не потрібно применшувати перемоги нашого війська.

Ірині сумно уявляти те, що у разі загибелі її мама думатиме, ніби її дитину вбили якісь неадекватні недолюди. Росія ніколи б не напала на Україну, якби не була впевнена у своїй силі й нашій слабкості. Вона, звичайно, помилилася у другому, але це не скасовує першого.

Захисниця розповідає, що росіяни кинули в Україну два типи їхнього особового складу: “м’ясо”, яке знищують наші військові (його мета — виснажити українців), та серйозні й потужні солдати, які готувалися.

Ніхто б не відправляв на війну лише поганих військових, які не вміють воювати. Це професійні вбивці.

Саме тому ситуація на фронті все ще залишається досить складною, серед українських військових теж є втрати, а деякі населені пункти досі в окупації.

Утім, українська армія та добровольці, зокрема й Ірина, роблять усе, щоб змінити це. Вони працюють дуже добре та кладуть свої життя у прямому сенсі заради того, щоб Україна була вільна від рашистів.

Тому віримо у ЗСУ, але не знецінюємо їхні зусилля.

З української сторони воюють найкращі, до територіальної оборони не цураються вступати й відомі люди. Ілля Рибальченко, який раніше боровся за серце холостячки Ксенії Мішиної, тепер бореться за свободу України.