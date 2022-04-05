Розповіді

Ми воюємо не з “бомжами”! Українська захисниця про те, чому не варто знецінювати зусилля ЗСУ

Олена Яковлєва, редакторка сайту 05 Квітня 2022, 11:35
Ми воюємо не з “бомжами”! Українська захисниця про те, чому не варто знецінювати зусилля ЗСУ
Фото: Instagram

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