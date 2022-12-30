Планировала продолжить аспирантуру. История о жизни и гибели военного медика Аиды

Вчера погибла Аида. Большая личность, Боец подразделения Хартия, наша Сестра Влада Черных.

С таких слов начинается рассказ военного и командира подразделения Хартия Всеволода Кожемяки. О девушке из Харькова, которая ушла на фронт медиком, потому что знала: она там нужна. Для того чтобы принять решение уйти на фронт, ей понадобилось два дня. Сказала об этом близким и собрала вещи.

Владиславе исполнилось 28 лет. Она являлась аспиранткой Национального фармацевтического университета. Вступила в ряды подразделения как медик, но работала в разведке, а потом даже стала пилотом дронов разного назначения — разведчиков, бомбардировщиков и камикадзе.

Девушка планировала продлить аспирантуру после победы. Но планам осуществиться не удалось…

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О Владе Черных, ее боевых достижениях и гибели рассказал командир Хартии. Далее рассказ идет от его лица.

Стала первой женщиной в “полевой части”

— Я лично забирал Владу из дома, когда в мае этого года мне сказали: есть девочка, которая хочет к нам в подразделение, но живет за городом почти в зоне боевых действий и не может добраться до Харькова. Я был рядом и заехал за ней. Тогда ее с гордостью провожала вся семья.

Влада пришла к нам как медик, но все должны пройти обязательную пехотную подготовку. Главный сержант сразу заметил, как точно и уверенно она работает со стрелковым оружием.

Так Влада стала первой женщиной в “полевой части” Хартии.

Однажды я подошел к ней на стрельбище и в шутку спросил, не обижают ли ее ребята в подразделении. “Пусть только попробуют!”, — ответила она. Потом, помню, как она на моих глазах из первого выстрела попала в цель из гранатомета. И все поняли — это серьезный боец.

Влада жаждала новых знаний. Она постоянно училась военному делу: работала в разведке, потом стала пилотом дронов разного назначения — разведчиков, бомбардировщиков, камикадзе. Она была сфокусирована на уничтожении оккупантов и освобождении от них украинской земли. Не раз выполняла очень сложные боевые задания.

Всегда сконцентрированная, уверенная в себе и в правоте дела, с хорошим чувством юмора, образованная, очень эффективная и, в то же время, скромная.

Несколько недель назад она спасла жизнь тяжелораненому собрату, оказав первую помощь на поле боя, когда в их экипаж БПЛА попал вражеский вертолет.

— Это очень тяжелая потеря для Хартии. Без всяких преувеличений, — отмечает Кожемяк.

Война уносит лучших и самых мужественных. Украинцы, которые отдают свои жизни ради лучшего будущего своих близких — это те, кого мы должны помнить, кому благодарны за историю страны.

И пусть исчезает все, но не исчезает наша любовь и память о них. История о любви, которую разрушил снаряд в Бахмуте, уже в нашем материале.

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