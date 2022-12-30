Розповіді

Планувала продовжити аспірантуру. Історія про життя та загибель військової медикині Аїди

Вікторія Мельник, редакторка сайту 30 Грудня 2022, 18:00
Влада Черних загибель
Фото: Facebook

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