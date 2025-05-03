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Мороженое, матчи Карпат и машинки возле Оперного — Орест Дрималовский о Львове детства и родном городе сейчас

Мария Бондар, редактор сайта 03 мая 2025, 09:00
Орест Дрималовский о Львове
Мороженое, матчи Карпат и машинки возле Оперного — Орест Дрималовский о Львове детства и родном городе сейчас
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Вместо скальпеля — кухонный нож: история хирурга, шесть часов спасавшего раненого под завалами

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