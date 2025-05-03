Этот город пахнет кофе, звенит трамваями, говорит каменицами и шепчет старой брусчаткой. Львов не просто переживает историю, он сам и есть — история.

В день города Льва хочется напомнить главное: прежде всего он — о людях. Которые ежедневно творят его настроение и характер. Даже когда обстоятельства заводят их далеко от центральной Площади Рынок.

Телеведущий и журналист Вікна новини, а ныне воин ВСУ, Орест Дрималовский — среди этих людей. В коротких отпусках с фронта приезжает сюда, чтобы обнять родителей, вдохнуть особый воздух, который до сих пор поддерживает его, а с Вікна.tv поделился своим Львовом — искренним, живым, настоящим.

Особые отношения

— Львов для меня — это о доме. Чувствую это каждый раз, как только выхожу из поезда на вокзале. Это о семье и традициях, о Пасхе в Гаю и о Рождестве, о друзьях детства, о студенческих годах, о каком-то неуловимом настроении, которого нет ни в одном другом городе на свете.

В то же время Львов — это о современности, о крутом театре (соскучился по спектаклям в Курбаса), о технологиях, об уличной моде и, конечно же, о кулинарии.

Честно, я уже и не смогу посоветовать, где поесть во Львове — столько всего нового открылось, что я не успеваю отследить.

Львов — это также о молодежи. Об отважной молодежи Львова, которая с первых дней полномасштабной войны стоит на защите Украины. И меня сильно возмущают чьи-то тезисы в FB о “галицком фронте”. Я всегда советую таким людям сходить на Лычаковское кладбище.

Самые теплые воспоминания

— Слишком много теплых воспоминаний, связанных со Львовом. Это детство, мороженое в Пингвине, детские машинки возле Оперного, которые я так обожал! Кажется, теперь городские власти запретили их использование, чтобы не мешать прохожим.

Это футбол во дворе, какое-то мелкое хулиганство. Это матчи Карпат, 16 сектор и сорванное горло. Это первые свидания в парке возле Высокого замка. Это дешевое вино и студенческие вечеринки в журналистском общежитии на Пасечной. Было легко, беззаботно и весело.

Львов сейчас

— За год в армии во Львове был всего несколько дней, не больше пяти. И то — по делу. Имел честь провести церемонию Львов — молодежная столица Европы 2025.

И это действительно особое событие, к которому город готовился несколько лет и завоевать этот титул было довольно непросто. Это награда не только для львовян, но и для всего нашего государства, которое борется за Свободу.

Когда бываю во Львове, даже несмотря на такое ограниченное время, мне прежде всего важно увидеть родных.

Обнять маму и папу, которые за меня больше всего волнуются. Даже несколько часов дома сегодня — это большая роскошь, которой, к сожалению, лишены тысячи украинцев.

Гордость за город и горожан

— Даже за это короткое время во Львове я заметил, как сильно город изменился и продолжает меняться из-за войны.

Даже визуально — ты видишь, какие номера на машинах, когда стоишь в пробках. Теперь во Львове живут харьковчане, сумчане, херсонцы, запорожцы, одесситы, переселенцы из Донбасса.

Львов стал новым домом для многих, кто спасается от войны.

И я чувствую гордость за город каждый раз, когда сюда возвращаюсь. Горжусь тем, как быстро город адаптируется к новым условиям, к вызовам полномасштабного вторжения. Как быстро развивается. Как стремительно здесь развивается бизнес, сфера ИТ, медицина. Есть немало проблемных вопросов, конечно. Но в целом город хорошо справляется.

Львов будущего

— Скажу откровенно, находясь с головой в военных делах, мне сложно думать о будущем через 10 или 20 лет. Война диктует свои условия и ограничивает горизонт планирования и мечтаний.

Конечно, я бы хотел видеть Львов, который наконец гармонично соединит древнюю архитектуру и ультрасовременные технологии. Львов, где не будет места этим отвратительным магазинным вывескам в шанхайском стиле, которые время от времени вырастают в исторической части города.

Хочется видеть Львов как мощный экономический центр Восточной Европы. Как мегаполис, где созданы лучшие условия для предпринимательства, для развития ІТ-сферы.

Мечтаю о Львове как о городе, имеющем уникальный голос в культуре, заметный в мире. Нам важно развивать наш театр, литературные и музыкальные фестивали, нашу моду. Надеюсь, это все станет реальностью!

Орест Дрималовский не один год рассказывал о важных новостях, создавал сюжеты и интервью. Но уже больше года, как он присоединился к войску. Читай дальше его историю — какой была реакция на повестку, что чувствовал во время крайнего эфира в телемарафоне Єдині новини.

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