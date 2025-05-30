Он просто кричал на коленях… Что видят бойцы на фронте (18+)

Алена из Каменского — начальница группы контроля боевого стресса психологической службы 108 бригады ТРО ВСУ. Во время боевых выездов женщину всюду сопровождает ее собака Тося. Тося помогает бойцам приходить к эмоциональной норме.

Раньше женщина работала психологом в колледже, а вскоре открыла терапевтический центр. В украинское войско ее взяли только с третьей попытки. Как женщина спасает военных от эмоциональной пропасти, рассказало Суспільне.

Будут вынуждены забыть, чтобы жить дальше: история психолога о бойцах на фронте

За время работы в армии женщина увидела много вещей, которые невозможно выдержать. Выслушивала все об издевательствах в плену, детях в стиральной машине, и еще немало боли, которой не заслужил наш народ.

Алена делится, что имеет звание старшего лейтенанта и в войске выполняет роль психолога. На фронте проводит лекции, как преодолевать стресс, а также помогает в этом бойцам. Здесь понадобился опыт гражданской жизни, ведь Алена работала с сиротами и детьми, лишенными родительской опеки.

На фронт я пришла в 2022 году. В марте у меня погиб троюродный брат, Герой Украины. Сначала был пропавшим без вести. Я его похоронила и пришла в военкомат. Там сказали, что им не нужны мои услуги, — делится женщина.

В мае 2022 года у нее погиб еще один брат — двоюродный, и тоже Герой Украины. После вторых похорон Алена снова пришла в военкомат и услышала отрицательный ответ. Но вскоре к женщине стали возвращаться ее студенты и делиться, как сильно на фронте не хватает психологов.

Алена подумала, что в третий раз повезет. Так и получилось. Предложили выезд на обучение уже на следующий день. Женщина говорит, что стране нужны реабилитационные центры, ведь защитникам придется забыть увиденное, чтобы жить дальше.

Дисклеймер: продолжение истории может шокировать. Людям с чувствительной психикой советуем воздержаться от прочтения следующей части текста.

Алена делится самыми болезненными историями. Молодой парень, с которым она разговаривала, во время зачистки сел нашел в стиральной машине, посреди пены, новорожденного ребенка. А рядом расстрелянных мужчину и женщину, со связанными руками.

Я спрашиваю: “Как вы с этим справились?” Он говорит: “Побратим кричал, встал на колени и кричал”. Его трясло, он колыхался и не мог рассказать, что чувствовал. Им больше всего болит то, что враг творит в плену.

Другой военный рассказал Алене, что ему пришлось пережить в плену. Защитник хотел покончить с собой. Его обменяли и он жив, смог пройти реабилитацию. Затем вернулся на фронт. В плену он прошел через сильное моральное давление.

Каждую историю Алена помнит до подробностей, и от рассказа у нее наворачиваются слезы. Кроме своих братьев, женщина постоянно теряет побратимов, своих знакомых.

Делится, что и сами военные по-разному относятся к смерти. Кто-то может забрать тело побратима с поля боя, а кто-то не может преодолеть порог и прикоснуться к тому, кто был жив еще минуту назад.

Раньше мы рассказывали о военном, который придумал “труханчики” и начал бизнес.

Фото: иллюстративное/37 ОБМП

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