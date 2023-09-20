Побратим просил его добить… Боевой медик Петр Конопля о спасении защитников на нуле

До полномасштабной войны он был актером и мечтал сделать свою режиссерскую постановку. Но вышло так, что он стал боевым медиком на фронте. Эта история о Петре Конопле и его миссии на войне, интервью с медиком поделилось издание DW.

Просил — добей меня. История боевого медика Петра Конопли

Петр — боец 35 бригады морской пехоты, боевой медик. Он жил прекрасной жизнью и мечтал поставить свой спектакль, но не успел. Мужчина никогда не служил в армии, понятия не имел, как работает оружие. Когда началась война, он испугался.

Очень было страшно, я испугался. Первое, что пришло в голову — надо выезжать со всеми родственниками, просто бежать как можно дальше.

Когда Петр доехал до первого блокпоста, который должен был встречать врага, увидел, что там стоят молодые ребята, по 23-24 года. Тогда он осознал, что не будет бежать, а пойдет в армию и не будет ждать, что его защитят молодые.

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Затем Петр и его знакомые создали группу в Telegram, чтобы держать оборону. Ведь в военкоматах были очереди. Так собралось более полутора тысяч человек.

Меня узнавали в городе, я ездил на мопеде с флагом, а люди называли меня Капитан Украина. 13 марта мне сказали, что есть место в ТрО Одессы.

Мужчина записался в морскую пехоту. Много учился, а с августа он узнал, что такое война, фронт, страх. Это была Херсонская область. Первый бой был самым страшным, тогда Петра контузило. После этого он начал оказывать помощь первому раненому.

А потом была Донецкая область. Это стало еще большим испытанием. Но ни один из раненых, которых спасал Петр, не умер.

Боевой медик рассказывает, что в апреле случился прорыв возле Бахмута, подразделение перебросили туда, хотя военные должны были ехать на ротацию. Все согласились добровольно, никто не знал местности.

Врагов было очень много, я решил для себя: если я здесь умру — сделаю все от себя возможное.

— Мы шли на зачистку посадки, попали в засаду, отбились, победили и вернулись в окопы.

Артиллерия продолжала накрывать, в то время как Петр оказывал помощь. Оккупанты пошли в обход именно в ту сторону, где был медик и его напарник. Они решили ждать врага. Позже медик услышал крик собрата.

Его ранило в лицо. Обломком вырвало кусок челюсти. Рядом лежали еще двое. Он попросил добить его, кричал и молил об этом. Но Петр никогда даже представить себе не мог, что сможет добить кого-нибудь.

Глаза боялись, а руки делали. Я просто доставал турникеты, накладывал, не слушал его. Слышал только минометы. Все раненые выжили, — вспоминает Петр.

Когда Петр нес раненого, российские оккупанты догнали и ранили мужчину. В ноге было пять осколков. Из-за травмы медик не сможет работать в морской пехоте, планирует быть инструктором.

Видео, которые снимал боевой медик, будут использовать бойцы НАТО для своих учений. Украинские медики тоже делятся этим видео, которое уже стало своеобразным пособием.

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