Рассказы

Побратим просил его добить… Боевой медик Петр Конопля о спасении защитников на нуле

Анастасия Грубрина, редактор сайта 20 сентября 2023, 18:00
Просив — добий мене. Історія бойового медика Петра Коноплі

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