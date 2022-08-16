Попрощался с Ближним Востоком, чтобы защищать Украину: как украинский Шейх покинул бизнес ради службы в ВСУ

Позывной Шейх ему напророчил Апостол — сержант Николаевской бригады, попавший с ранением в волонтерскую организацию Украинцы в Эмиратах, где работал Юрий.

Мужчина еще до того стремился вернуться в Украину для ее защиты после аннексии Крыма и начала боевых действий на Востоке в 2014 году.

Однако тогда мобилизоваться не удалось, несмотря на то, что за плечами у Юрия была служба в пограничных войсках и звание младшего офицера после учебы.

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Поэтому мужчина вернулся на Ближний Восток, куда когда-то переехал с семьей, чтобы открыть логистический бизнес. Там и решил помогать украинским военным, пока не представится возможность снова стать одним из них.

Будущий Шейх начал работать в волонтерской организации и поддерживал воинов ВСУ, раненых в боях за Украину. Среди них были и бойцы из Николаевской, Житомирской, Львовской бригад, а также подразделения Альфа СБУ и ГУР.

Так он познакомился и с военным на псевдо Апостол, который принимал участие в рейдах по освобождению украинских городов на Донбассе. Тогда сержант с красноречивым позывным и высказал свое предположение, что если Юрия и заберут на службу, то точно назовут его Шейхом.

Уже через год пророчество сбылось и мужчине удалось мобилизоваться. Как только он попал в одно из подразделений Измаильского пограничного отряда, сразу же получил свое подготовленное судьбой псевдо.

И, несмотря на то, что Юрию впоследствии пришлось покинуть службу, 24 февраля у мужчины не было даже сомнений, что нужно делать. Снова бросил все дела своего бизнеса и пошел защищать родную страну. По иронии судьбы попал в то самое подразделение, которое когда-то пришлось покинуть.

Теперь благодаря своему опыту в логистике, волонтерстве и военной службе Шейх не только обеспечивает своих товарищей всем необходимым, но и помогает держать дисциплину.

Кроме того, мужчина учит и тренирует других бойцов, которым скоро нужно будет ехать на фронт.

Офицер-пограничник с позывным Шейх умело работает с личным составом, — отмечают в Государственной пограничной службе Украины.

Однако более красноречиво о службе в ВСУ и будни на войне говорят сами военные. Смотри, как украинские танкисты ВСУ показали рабочий день на боевом задании.

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