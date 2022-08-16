Попрощався з Близьким Сходом, щоб захищати Україну: як український Шейх покинув бізнес задля служби в ЗСУ

Позивний Шейх йому пророкував Апостол — сержант Миколаївської бригади, який потрапив з пораненням до волонтерської організації Українці в Еміратах, де працював Юрій.

Чоловік ще до того прагнув повернутись в Україну, щоб захистити її після анексії Криму та початку бойових дій на Сході у 2014 році.

Однак тоді мобілізуватись не вдалося, попри те, що за плечима в Юрія була служба у прикордонних військах та звання молодшого офіцера після навчання.

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Тому чоловік повернувся на Близький Схід, куди переїхав колись давно з родиною, щоб відкрити логістичний бізнес. Там і вирішив допомагати українським військовим, поки не з’явиться нагода знову стати одним із них.

Майбутній Шейх почав працювати у волонтерській організації та підтримував воїнів ЗСУ, які були поранені в боях за Україну. Серед них були й бійці з Миколаївської, Житомирської, Львівської бригад, а також підрозділу Альфа СБУ та ГУР.

Так він познайомився з військовим на псевдо Апостол, який брав участь у рейдах зі звільнення українських міст на Донбасі. Тоді сержант з промовистим позивним і висловив своє припущення, що якщо Юрія і заберуть на службу, то точно найменують його Шейхом.

Уже за рік пророцтво збулось і чоловіку вдалося мобілізуватись. Щойно він потрапив в один із підрозділів Ізмаїльського прикордонного загону, одразу отримав своє підготоване долею псевдо.

І попри те, що Юрію згодом довелося покинути службу, 24 лютого у чоловіка не було жодних сумнівів, що потрібно робити. Знову покинув усі справи свого бізнесу та пішов захищати свою Батьківщину. За іронією долі потрапив у той самий підрозділ, який колись довелося полишити.

Тепер завдяки своєму досвіду у логістиці, волонтерстві та військовій службі, Шейх не лише забезпечує своїх побратимів усім необхідним, але й допомагає тримати дисципліну.

Крім того, чоловік навчає та тренує інших бійців, яким невдовзі потрібно буде їхати на фронт.

Офіцер-прикордонник з позивним Шейх вправно працює з особовим складом, — зазначають у Державній прикордонній службі України.

Однак більш промовисто про службу в ЗСУ та будні на війні говорять самі військові. Дивись, як українські танкісти ЗСУ показали робочий день на бойовому завданні.

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