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Попрощався з Близьким Сходом, щоб захищати Україну: як український Шейх покинув бізнес задля служби в ЗСУ

Даніела Долотова, редакторка сайту 16 Серпня 2022, 19:00
Шейх
Фото: Facebook

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