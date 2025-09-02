Проиграли матч, выиграли — любовь: как Вадим Карпьяк нашел свое семейное счастье

В октябре 1995 года на спортивной площадке Киево-Могилянской академии сошлись факультеты в волейбольном поединке.

Обычная студенческая игра без особых амбиций. Победа, рассказывает Вадим Карпьяк, им тогда близко не светила. Однако вместо кубка, в конце концов, он получил гораздо больше: знакомство с девушкой, которая стала его судьбой.

Об истории знакомства с будущей женой журналист и телеведущий ICTV Вадим Карпьяк рассказал изданию NV.

Вадим Карпьяк о знакомстве с женой

В тот октябрьский день в академии проходили соревнования между факультетами. Гуманитарии, среди которых был второкурсник Вадим Карпяк, особыми спортивными достижениями похвастаться не могли.

Команду собрали из всех, кто хоть как-то умел держать мяч в игре. Сам Вадим в волейбол играл неплохо, но настоящим открытием стала первокурсница Татьяна. Она тренировалась в спортивной школе и сразу взяла на себя роль капитана волейбольной команды.

Увидел пышную копну рыжих волос, красивые губы, очки с перевязанной дужкой и за ними — ироничные голубые глаза. Я подумал: “Ух ты, какая интересная девушка!”, — вспоминает Карпьяк.

А вот Татьяна посмотрела на немного заросшего парня в спортивной форме и подумала: “Боже, он хоть мяч отбивать умеет?”.

Несмотря на старания, в тот раз команда проиграла. Но для Вадима это не имело никакого значения. Он начал присматриваться к девушке внимательнее.

Так и начались их отношения: прогулки по Киеву, долгие разговоры о литературе и кино, споры и мечты, которыми они делились друг с другом. Встречались почти год.

Разошлись, чтобы встретиться вновь

В 1996 году их пути разошлись. Однако судьба не оставила этого просто так, и в 2010 году снова свела их вместе. Они уже были другими — более взрослыми, со своими достижениями и жизненным багажом.

Искра из прошлого никуда не делась. На этот раз они решили не отпускать друг друга: снова сошлись, со временем поженились и вместе уже 30 лет.

Сегодня супруги воспитывают двоих общих детей — Марту и Ореста, и сына Марка от первого брака Вадима. Их семья пережила немало испытаний: во время полномасштабной войны Татьяна с детьми временно уезжала в Великобританию, а их дом в Буче пострадал от обстрелов и нуждался в восстановлении. Но, как говорит журналист, главное — что они есть друг у друга.

— Я до сих пор без ума от ее глаз и вижу в ней ту девушку с волейбольной площадки. Хоть соревнования мы тогда и проиграли, зато в личном зачете одержали уверенную победу, — подытоживает Карпьяк.

