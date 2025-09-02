Истории Рассказы

Проиграли матч, выиграли — любовь: как Вадим Карпьяк нашел свое семейное счастье

Мария Бондар, редактор сайта 02 сентября 2025, 17:00 5 мин.
История любви Вадима Карпяка
Фото Instagram

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь