Програли матч, виграли — кохання: як Вадим Карпʼяк знайшов своє сімейне щастя

У жовтні 1995 року на спортивному майданчику Києво-Могилянської академії зійшлися факультети у волейбольному поєдинку.

Звичайна студентська гра без особливих амбіцій. Перемога, розповідає Вадим Карп’як, їм тоді й близько не світила. Та замість кубка, врешті, він отримав значно більше: знайомство з дівчиною, яка стала його долею.

Того жовтневого дня в академії відбувалися змагання між факультетами. Гуманітарії, серед яких був другокурсник Вадим Карп’як, особливими спортивними здобутками похвалитися не могли.

Команду зібрали з усіх, хто бодай якось умів тримати м’яч у грі. Сам Вадим у волейбол грав непогано, але справжнім відкриттям стала першокурсниця Тетяна. Вона тренувалася у спортивній школі й одразу взяла на себе роль капітана волейбольної команди.

Побачив пишну копицю рудого волосся, красиві губи, окуляри з перемотаною дужкою і за ними — іронічні блакитні очі. Я подумав: “Ух ти, яка цікава дівчина!”, — згадує Карп’як.

А от Тетяна подивилася на трохи зарослого хлопця у спортивній формі й подумала: “Боже, він хоч м’яч відбивати вміє?”.

Попри старання, того разу команда програла. Але для Вадима це не мало жодного значення. Він почав придивлятися до дівчини уважніше.

Так і почалися їхні стосунки: прогулянки Києвом, довгі розмови про літературу й кіно, суперечки й мрії, якими вони ділилися одне з одним. Зустрічалися майже рік.

Розійшлись, щоб повернутись

В 1996-му їхні дороги розійшлися. Проте доля це так не залишила і в 2010-му знову звела їх разом. Вони вже були іншими — дорослішими, із власними досягненнями й життєвим багажем.

Іскра з минулого нікуди не поділася. Цього разу вони вирішили не відпускати одне одного: почали зустрічатися, згодом одружилися і разом вже 30 років.

Сьогодні подружжя виховує двох спільних дітей — Марту та Ореста, і сина Марка від першого шлюбу Вадима. Їхня сім’я пережила чимало випробувань: під час повномасштабної війни Тетяна з дітьми тимчасово виїжджала до Великої Британії, а їхній будинок у Бучі постраждав від обстрілів і потребував відновлення. Та, як каже журналіст, головне — що вони мають одне одного.

— Я досі шаленію від її очей і бачу в ній ту дівчину з волейбольного майданчика. Хоч змагання ми тоді й програли, зате в персональному заліку здобули впевнену перемогу, — підсумовує Карп’як.

