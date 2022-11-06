Сквозь тернии к звездам — это о Денисе: история родителей, потерявших сына-летчика

Таких людей, как он, было мало. Так говорили все присутствующие на его похоронах. Эти слова немало значили для родителей Дениса Лукова, а также его молодой жены.

Парень и сам был совсем юным — 22 года. Но, несмотря на возраст, смог заслужить уважение своих собратьев. В частности, потому, что никогда не отказывался от какой-либо работы, а боевую задачу ставил выше, чем все другие аспекты своей жизни.

Был ли у него страх? Командир экипажа говорит, что, конечно, без таких эмоций никак. Однако Денис всегда знал, как обуздать свое волнение и сделать даже невозможное для общей цели.

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Выражение “Сквозь тернии к звездам” — это о Денисе. Это его отличало среди молодых товарищей.

Родители вспоминают, как в школе их сын даже не мечтал сидеть за штурвалом вертолета, или вообще становиться военным. Парень был вежлив и застенчив, лишний раз не любил привлекать внимание учителей или одноклассников.

Только тихонько в своей комнате играл в компьютерные игры, или встречался со своими товарищами. Отец говорит, что к ним всегда домой забегала стая мальчишек, чтобы забрать Дениса на прогулку.

И на выпускном в школе классная руководительница, вручая аттестат, заметила, что Денис по жизни будет для всех лучшим другом.

Папа надеялся сначала, что мальчик станет, как и он, хирургом. Однако впоследствии понял, что это дело ему точно не по душе. Поэтому мужчина договорился со своими друзьями, чтобы Денис смог полетать на вертолете.

Кажется, в первую секунду после взлета дальнейшая судьба молодого человека была решена. Он только и мог, что сказать после, так это слова: “Я буду летать”.

Такая любовь к выбранному делу всегда отвечала ему взаимностью, а его преподаватели в университете ХНУПС им. Ивана Кожедуба только и говорили, что Денис настоящий офицер — целеустремленный, дисциплинированный и ответственный.

Когда началась полномасштабная война, молодой человек уже был на службе. Когда началась бомбардировка аэродрома, он на всякий случай простился с родными и побежал выполнять свою работу и спасать свой вертолет.

Тогда Денис впервые своими глазами увидел смерть, — говорит его отец Сергей.

24 февраля оставило Денису шрамы от порезов на руках и страстное желание жить. Он говорил, что заново родился. Но пережитое не остановило его, и уже в конце весны молодой летчик совершал боевые вылеты на Донбасс.

Папа, я видел Донецк, — мимоходом поделился Денис с отцом.

Чего только не успел парень совершить за месяцы полномасштабной войны — боевые вылеты на десантирование подразделений ВСУ, прикрытие из воздуха спецназовцев, отражение наступления вражеских сил, получение ордена За мужество III степени и даже свадьбу.

Со своей любимой Денис познакомился еще на учебе. Тогда на вечеринке в разговоре с Кариной он был таким же застенчивым мальчишкой, который на деле умел доказать свое мужество. Всегда дарил цветы и никогда не поднимал голос на девушку.

Все четыре года, что мы были вместе, мою жизнь наполняли цветы, — вспоминает Карина.

Все знакомые удивлялись и любовались гармонией в паре. Часто говорили, что хотели иметь такие отношения, как у Дениса с Кариной. Поэтому неудивительно, что пара решила пожениться, правда, это удалось сделать только между боевыми вылетами.

Семья даже успела устроить небольшой праздник на даче. А молодожены станцевали свой первый и, к сожалению, последний танец под пророческую песню Alphaville — Forever young.

После Дня матери и поздравления с праздником мамы Денис погиб. Ольга вспоминает, что он всегда был невероятно заботлив и помнил обо всем, что было важно для его семьи. Теперь для семьи все это остается только в воспоминаниях, а важным всегда будет он, их герой Денис.

Болезненной становится потеря и для самих военных, которые должны ежедневно прощаться со своими собратьями. Однако некоторые связи даже гибель не может разорвать. Читай историю боевых братьев, которых не смогла поделить даже смерть.

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