России здесь никогда не было и не будет! Рассказ бахмутянки о родном городе и его болезненной истории

У каждой украинской семьи есть такие тайны, из которых можно составить детальную историю целой Украины. О каждом приходе новой власти, о репрессиях, о войнах и просто о жизни людей в разные века. Поэтому изучать историю собственного рода важно — чтобы понимать, через что пришлось пройти предкам и знать, как действовать нам сегодня.

Светлана Кравченко — от прадеда-украинца бахмутянка. Так она сама пишет в своем Facebook.

Это самое ценное, что есть — пишет в описании ее профиля.

Эта женщина может рассказать об истории города больше, чем все исторические книги, которые у нас пока есть. Она стала внучкой сосланного за “неблагонадежность” в ГУЛАГ мужчины. И сотни семейных тайн начали открываться спустя десятки лет.

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Эту историю рассказывают Громадське, мы также делимся интересными, по нашему мнению, моментами из жизни семьи Светланы Кравченко.

Немецкая навала в Бахмуте

Бабушка Таля и дедушка Владимир жили счастливо, пока мужчину не выслали в ГУЛАГ во времена крупнейших Сталинских репрессий.

Из ссылки своего мужа бабушка Таля забрала с помощью взятки. Он был болен туберкулезом, и это спасет их и их дом от ужасной расправы немцев над местными. Немцы брезговали заходить в дом из-за инфекции, а в 1942 году около трех тысяч человек они замуровали заживо в алебастровых шахтах.

Трагедия 1942-го вошла в историю под названием Бахмутский Бабий Яр.

А еще ее бабушка и дедушка в этот страшный день спасли троих еврейских мальчишек от смерти. Через несколько лет из Израиля уже внукам Тали и Володи пришли грамота и благодарность за спасенные еврейской жизни.

России здесь никогда не было и не будет

Светлана этот дом любила сильнее всего. Он продлил ее детство, а она сохранила все его детали и сад у входа. До весны 2022 года все здесь оставалось таким же.

— Это самый лучший дом, который я видела в своей жизни. И я очень надеюсь, что он останется, — говорит женщина, которой летом пришлось уехать. Она поселилась в деревне возле Днепра.

В Бахмуте не то что опасно… никто не представляет, что происходит. 12 июня, на Троицу, в мой дом прилетело. Пробило крышу, порубило многое.

Женщина не спрашивает у знакомых, которые остались в городе, что с ее домом. Потому что ситуация меняется каждые десять минут.

Она припоминает родной город: там никогда не было россиян. Люди издавна общались на чистом и красивом украинском языке.

До войны Светлана Кравченко производила оригинальные куклы как народная мастерица. В селе области в 2016 году ей подарили простую повседневную холщовую рубашку. С тех пор женщина занимается воспроизведением народного наряда Донбасса.

Свою страсть она разделила с единомышленниками, создавшими за эти годы 36 нарядов. Их показы проходят по всей Украине: моделями были либо жены военных, либо защитники Бахмута.

Женщина смогла вывезти 18 мешков с одеждой, но никто не успел сохранить и забрать деревянные и керамические изделия.

2014 – 2022

В первые дни российского вторжения в Украину Светлана стала в ряды общественного движения Бахмут Украинский. Она же расклеивала сине-желтые листовки, потому что родной Бахмут — это украинская земля.

Она вспоминает, что большинство местных властей поддержало россиян, которые пришли устанавливать “свою власть” в городе. Отдали ключи от админзданий и полиции.

Несмотря на это, 80% таких пророссийских людей были завезены как провокаторы. Местные поддерживали Украину и украинских десантников, оказавшихся тогда в осаде в городе. Им они через забор передавали продукты, одежду. Вышли из своей воинской части они тогда, когда город был освобожден — 6 июля.

С 2014 по 2022 год Бахмут жил в статусе прифронтового города. Активные проукраинские бахмутяне кормили военных, смотрели в госпитале за ранеными, ремонтировали армейские машины.

После полномасштабного вторжения местные организовали ТРО и гуманитарный штаб. Оставались, пока могли и всячески поддерживали ВСУ.

Сама Светлана выезжать не хотела — боялась предать собственный город. Но пришлось, чтобы остаться в живых. Теперь она снимает дом в селе. В Днепр переехали все ее знакомые, однако из-за высоких цен люди начали искать жилье в других населенных пунктах.

Женщина говорит, что столкнулась с непониманием тех, кто во время войны никуда не выезжал.

— На работу по специальности не берут, я уже откровенно спросила, в чем дело? “Ибо вы сразу поедете домой”.

Да, поеду. Как только мы победим, я сразу вернусь в Бахмут и поставлю палатку, если негде будет жить. Я постоянно думаю о своем городе, потому что там моя жизнь. Там 19 могил моих предков, — говорит Светлана.

ВСУ ежедневно работают над тем, чтобы каждый украинец вернулся в свой родной дом и свободно дышал под тихим и спокойным небом. Какая ситуация в Бахмуте сейчас — рассказал военный, воюющий в городе.

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