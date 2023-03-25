Розповіді

Росії тут ніколи не було й не буде! Розповідь бахмутянки про рідне місто та його болючу історію

Вікторія Мельник, редакторка сайту 25 Березня 2023, 18:30
Світлана Кравченко
Фото: Facebook

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Росії тут ніколи не було й не буде! Розповідь бахмутянки про рідне місто та його болючу історію
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