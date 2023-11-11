Кажется, ты лицом к лицу с диким зверем. Военные о танковой дуэли на передовой

Танкисты играют огромную роль на фронте. Они участвуют в танковых боях, а каждая точная атака сохраняет жизнь собратьям танкистов.

Управлять такой машиной нужно уметь, и знать все тонкости работы, но сами танкисты делятся, что ощущения во время танковых дуэлей не передать словами.

Наводчик танка Т-72 з позывным Грузин, механик-водитель Фунтик и командир танка Якудза из бригады быстрого реагирования Рубеж рассказали о своей работе.

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Нам нравится быть танкистами

Грузин, Фунтик и Якудза — у всех разные истории жизни и, несмотря на это, они имеют одну общую цель. Эти ребята с первых дней полномасштабной войны самостоятельно пошли в военкоматы и стали в очереди.

Нам нравится быть танкистами. Мы видим, какую пользу приносим собратьям в окопах. Каждый выстрел из танка по врагу — это сохраненная жизнь наших пехотинцев, — акцентируют бойцы.

Сейчас танкисты находятся на Бахмутском направлении. За все время полномасштабной войны их задачи менялись. Они участвовали в уличных боях, прикрывали пехоту и точечно поражали врага с закрытых позиций.

Один из них рассказывает, что на их направлении танк в прямом бою не очень эффективен. Поэтому и наши бойцы, и оккупанты работают с закрытых позиций.

— Противник часто использует БпЛА для поиска наших танков. Если они находят хоть какой-нибудь подозрительный объект, похожий на танк, начинается обстрел, — говорит танкист.

Парни говорят, что в результате одного такого обстрела получил ранение их собрат, к сожалению, он потерял глаз.

История танковой дуэли

Наводчик Грузин рассказал о своем опыте танковой дуэли, во время которой уничтожил вражескую технику.

Чувства во время танковой дуэли не передать словами. Кажется, что ты лицом к лицу с диким зверем. Или ты его — или он тебя, других вариантов нет, — акцентирует он.

Он отмечает, что в таких боях побеждает мастерство и слаженные действия экипажа. Танкисты должны понимать друг друга с полуслова и чувствовать боевую машину.

Все парни мечтают вернуться домой к своей семье, имеют одну мотивацию на всех — победу Украины.

Во время выполнения боевого задания танкисты могут пройти десятки километров. Ранее мы рассказывали о буднях танкистов на фронте.

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