Здається, ти віч-на-віч із диким звіром. Військові про танкову дуель на передовій

Танкісти відіграють велику роль на фронті. Вони беруть участь у танкових боях, а кожна влучна атака зберігає життя побратимам танкістів.

Керувати такою машиною треба вміти, як і знати всі тонкощі роботи, але самі танкісти діляться, що відчуття під час танкових дуелей не передати словами.

Навідник танку Т-72 на псевдо Грузин, механік-водій Фунтик і командир танку Якудза з бригади швидкого реагування Рубіж розповіли про свою роботу.

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Нам подобається бути танкістами

Грузин, Фунтик та Якудза мають різні історії життя, та попри це, вони мають одну спільну ціль. Хлопці з перших днів повномасштабної війни самостійно пішли до військкоматів та стали в черги.

Нам подобається бути танкістами. Ми бачимо, яку користь ми приносимо побратимам в окопах. Кожен постріл з танку по ворогу — це збережене життя наших піхотинців, — акцентують бійці.

Зараз танкісти перебувають на Бахмутському напрямку. За весь час повномасштабної війни їхні завдання змінювалися. Вони брали участь у вуличних боях, прикривали піхоту та точково вражали ворога із закритих позицій.

Один з них розповідає, що на їхньому напрямку танк в прямому бою не дуже ефективний. Тому і наші бійці, і окупанти працюють із закритих позицій.

— Противник часто використовує БпЛА для пошуку наших танків. Якщо вони знаходять хоч якийсь підозрілий обʼєкт, схожий на танк, починається обстріл, — говорить танкіст.

Хлопці кажуть, що внаслідок одного такого обстрілу зазнав поранення їхній побратим, на жаль, він втратив око.

Історія танкової дуелі

Навідник Грузин розповів про свій досвід танкової дуелі, під час якої знищив ворожу техніку.

Відчуття під час танкової дуелі не передати словами. Здається, що ти віч-на-віч з диким звіром. Або ти його — або він тебе, інших варіантів немає, — акцентує він.

Він зазначає, що у таких боях перемагає майстерність та злагоджені дії екіпажу. Танкісти повинні розуміти один одного з півслова та відчувати свою бойову машину.

Усі хлопці мріють повернутися до своєї родини, також мають одну мотивацію на всіх — перемогу України.

Під час виконання бойового завдання танкісти можуть пройти десятки кілометрів. Раніше ми розповідали про будні танкістів на фронті.

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