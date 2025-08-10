Ангелы в рюкзаке: как Валерий лечит души на фронте

В рюкзаке Валерия Дзеха — не оружие и не бронежилет, а ангелы. Фигурки из папье-маше — хрупкие, молчаливые, с одним крылом и одной рукой. Они не говорят, пока к ним не прикоснется сам Валерий.

Он носит их с собой почти всегда — на позиции, в блиндаж, в прифронтовые села. Не как сувениры, а как побратимов. Потому что эти фигурки стали его партнёрами в деле, которое не разрушил даже взрыв войны — в театре.

Офицер-кукольник Валерий

Офицер ВСУ, выпускник харьковского вуза, актер и кукольник — Валерий с 2022 года выступает в составе Культурного десанта — арт-подразделения общественной организации, которое показывает спектакли украинским защитникам.

Но его театр — не классический. Он работает на грани реальности и воображения, где каждый зритель не просто смотрит, а проживает вместе с актерами кукольную историю о войне, смерти, памяти и любви.

Ангелы — это не выдумка. Я просто помогаю им появиться в нужном месте, — говорит Валерий.

Как перформансы Валерия Дзеха помогают военным

Его перформансы не имеют роскошных декораций или музыкального сопровождения. Все просто: песок, руки, тишина. История оживает с первых слов. Одну из главных ролей в перформансе — ангела и человека — играет марионетка с человеческим лицом.

Она появляется рядом с ангелом с одним крылом — символом человека, который потерял часть себя, но продолжает стоять.

— Когда начинается спектакль, сначала кто-то смеётся, кто-то качает головой — мол, приехали с куклами. Но потом наступает тишина. И я вижу, как меняются лица — будто с них стирается броня, — вспоминает Валерий.

Один из таких случаев был особенно тяжелым. Боец сначала резко отреагировал на сцену: выкрикивал, что любовь — выдумка, что все — фикция. А потом признался, что на его руках умер побратим и успел сказать, что был для него как отец.

И эта боль не давала дышать. Конфликт закончился объятиями и шевроном Валерия, который теперь носит тот боец.

— Я не стремлюсь нравиться. Я хочу, чтобы люди что-то чувствовали. Это главное, — объясняет кукольник.

Валерий говорит о смерти с уважением

Одна из особенностей спектаклей Валерия — это прямое, искреннее обращение к теме смерти. В то время как многие обходят ее стороной, он говорит: смерть нужно уважать — и при этом не терять жажду жизни.

— Я не знаю, как оно будет — там, после. Но хотелось бы, чтобы кто-то сказал: Пойдём, я тебе тут все покажу, — говорит он с улыбкой.

Его ангелы имеют фундамент вместо ног — основу, что удерживает их равновесие. Один стоит как часовой. Другой слушает. Третий — склонился над кем-то, кто нуждается в помощи.

Все это — о людях, которых Валерий видел и чувствовал: в окопах, на передовой, в опустошённых домах и подвалах.

Театр, рожденный из боли

Все начиналось на Салтовке — одном из самых опасных районов Харькова 90-х. Там Валерий рос без кружков, без театра, но с воображением. Фантазия стала для него спасительным пространством.

Его первая пьеса получила десятки отказов в харьковских театрах. Но он не остановился. Обучение на кафедре кукольного искусства стало началом нового пути — пути к Малому театру марионеток, а позже — и на фронт.

— Куклы — не игрушки. В них больше любви, чем во многих из нас, — говорит он.

Сегодня Валерий — часть Культурных сил

Это — сообщество артистов, которые приезжают на передовую не с концертами, а с верой.

В команде — музыканты, актеры, певцы. Кто-то играл со Стингом, кто-то пел перед батальоном в посадке. У всех одна миссия — напомнить: несмотря на войну, внутри ты — человек.

Культура — это родниковая вода. Она смывает яд войны, — говорит Валерий.

У кукл Валерия есть душа

Все куклы Валерия — с душами. Их создает его жена Валентина. Вместе они решили: если существует война, должны существовать ангелы, которые защищают.

И даже если у них одно крыло — этого достаточно, чтобы поднять кого-то другого.

Я тот, кто сделает все, что связывает меня с Украиной, — тихо говорит Валерий, снова пряча своих друзей в рюкзак.

И отправляется дальше — в тыл или на передовую. Где именно — знают только его ангелы. Потому что, кажется, только они слышат шелест его шагов. Все остальные думают: это просто ветер.

