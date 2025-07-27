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Куклы-мотанки на бронежилетах — что напоминает воинам о мирной жизни

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 27 июля 2025, 17:00

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