Куклы-мотанки на бронежилетах — что напоминает воинам о мирной жизни

FPV-дроны попадают в гражданские автомобили, велосипедистов, бригады скорой помощи и жилые дома в Купянске. Российская армия уже вторично пытается захватить город. Для этого его ежедневно обстреливают.

Как следствие, 95% зданий уже разрушены. Атакуют сразу с трех сторон. Ежедневные штурмы россиян отбивают за отдельных артиллеристов бригады Карадаг. Что происходит на позициях бригады и как куклы-мотанки украинских детей напоминают им о настоящей цели этой войны — в репортаже Вікна-новини.

Как артиллеристы защищают Купянское направление

Через минуту тишину этих живописных полей под Купянском разбудит звук Града. Сначала военные рассчитывают направление огня, чтобы вычислить точность удара. Сам грузовик Града не пробудет в поле ни одной лишней минуты.

Быстро примчались на позицию, быстро разложились, навелись и над шляпками подсолнухов вспыхивает огонь реактивной артиллерии. За небом следят сразу несколько человек. Среди них и водитель Эдуард. В гражданской жизни он тоже работал водителем.

— Вот мне 53 года, и с 20 лет я катаюсь за рулем. И теперь катаюсь, — говорит мужчина.

У военных на бронежилетах куклы-мотанки и ангелы, сделанные руками детей. Их им подарили волонтеры.

Там были мотанки, вот такие ангелочки, детские рисунки. Они о гражданской жизни напоминают, о чем-то действительно светлом. Поэтому смотришь на них и веселее, и приятнее становится, — говорит боец Ганфайтер.

— Это нам дети из школ собирают. Сетки плетут и с каждой посылкой нам приходит какая-то детская игрушка. Где-то должен быть позитив. Понимаю, ради кого мы всю работу делаем, защищаем наши территории, — добавляет военный с позывным Бетон.

На этот раз работали по посадке, где скопился противник. Обычно это означает подготовку к штурму, знают артиллеристы.

— Офицеры передали, что попадания были. Потому погоняли немного этих идиотов. Хотелось бы чаще, но только если есть команда или специфическая ситуация, когда они готовятся к штурмам, тогда нашу ласточку вывозят и мы их веселим.

Артиллеристов бригады Карадаг Нацгвардии находятся на Купянском направлении после нескольких месяцев ада на Покровском.

— Это приятно, когда ты помог своим боевым товарищам на передке и приостановил орков от нападения. Это мотивирует, когда ты прикрываешь своих боевых товарищей. Я когда-то тоже начинал с пехоты, понимаю, что там горячо, — заключает Бетон.

А еще мы рассказывали невероятную историю тренера и ученика, судьбы которых пересеклись снова, но уже из-за войны.

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