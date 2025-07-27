Відео Люди

Ляльки-мотанки на бронежилетах — що нагадує воїнам про мирне життя

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 27 Липня 2025, 17:00

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь