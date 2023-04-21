Возвращаться нам некуда. История многодетной мамы из Донбасса, которая вывезла детей из-под обстрелов

Лилии Краснорудской – 44 года. Родом она из Часового Яра Донецкой области. Полномасштабная война стала для нее настоящим испытанием, потому что в семье 11 детей, пять из которых — несовершеннолетние. Всех их женщина хотела вывезти подальше от войны.

О жизни под постоянными обстрелами и решении уезжать

Жизнь семьи Краснорудских в родном городе проходила спокойно, как и у большинства украинцев, пока не началась большая война. Многодетная семья осталась без крова, когда в их дом попала российская ракета.

— 9 июля был прилет в нашу пятиэтажку, где у нас было две квартиры. Ракета попала в дом, он просто лопнул, жить там невозможно, детей я в руины не повезу. Возвращаться нам некуда, – рассказывает Лилия.

Так что без сомнений Лиля приняла решение выезжать на Западную Украину к знакомым. Сначала в Краматорск, тогда в Лозовую, а оттуда поездом на Львов. Добирались больше двух суток.

— Нас было 12 человек в купе. К нам подошла проводница, сказала, что в Славянске будут останавливаться, началась тревога. Люди выбивали стекло в поезде, наши дети очень испугались, плакали, упали на пол, — вспоминает женщина.

О жизни на Западной Украине

Три месяца семья проживала в сельской школе во Львовской области, пока не начался учебный год. Местные власти, вспоминает Лилия, помогали во всем, в том числе в поиске дальнейшего жилья и устройстве старших детей на работу. В соседнем селе семья обнаружила дом, где проживает до сих пор. Как только заехали, поняли – условий для нормальной жизни нет. Три года там никто не жил.

– Нам сразу сказали – условий нет. Воды не было, а из-за того, что у нас большая семья, вода нужна была. Поэтому мы сами провели ее. Купили ванную, унитаз, – делится женщина.

— Ежемесячно семья получает гуманитарную помощь, а это — продукты и средства гигиены. Трудно было, вспоминает женщина, когда начался учебный год. Для занятий онлайн требовались гаджеты, но их у семьи не было.

— Два ноутбука нам дала благотворительная организация из Львова. Купили нам канцелярские принадлежности, недавно приобрели три кровати и письменный стол. Сейчас у нас у каждого ребенка есть и компьютер, и ноутбук, – делится Лилия.

О большой семье

Лиля — многодетная мама, ныне претендующая на звание мать-героиня. Ее старший сын Влад, которому 27 лет, служит в Вооруженных силах Украины.

Другой сын живет в Харькове, а дочь вместе с семьей в Днепропетровской области. Вместе с Лилией сейчас проживают восемь детей и двое внуков. Среди них — 10-летний Иван, который в течение года болеет гломерулонефритом. Его лечение в месяц семье обходится не менее 20 тысяч гривен.

– Иван болеет, он на препаратах. У него отказали почки. Каждые 3-4 месяца он ложится в больницу в Харькове, – рассказывает женщина.

Сейчас большая семья как никогда дружна. Лиля говорит: все без исключения помогают по хозяйству. Кто-то рубит дрова, кто-то моет посуду, а кто-то убирает в доме. Дети постарше уже освоились и даже посещают местные кружки.

— Виолетта занимается английским языком, ходит на танцы, целая неделя у нее расписана. Ярослав в этом году заканчивает школу, готовится к поступлению, говорит женщина.

О мечте вернуться домой

И хотя жизнь семьи во Львовской области уже приобрела спокойный обычный ритм, Краснорудские не оставляют надежды вернуться домой, все отстроить и начать новую жизнь.

— Мы хотим вернуться домой, нам дорог наш город, наше жилье, все, что мы там имели. А у нас было все, — говорит Лилия.

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