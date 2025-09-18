“Я не ребенок”: как 10-летний мальчик спасал двух братьев в Донецкой области

На прифронтовой Донбассе, где ежедневно раздаются взрывы, трое братьев были вынуждены выживать самостоятельно.

Двое 13-летних парней, страдающих тяжелым генетическим заболеванием, были прикованы к постели, а их единственным опекуном стал 10-летний Платон.

После смерти бабушки, которая ухаживала за детьми, тяжесть заботы легла на плечи самого младшего. Эту трагическую историю удалось прервать благодаря вмешательству благотворительного центра Город Добра в Черновцах. Рассказывает Українська правда. Життя.

“Семья, о которой все забыли”

По данным социальных служб, мать детей не могла заботиться о них из-за болезни и наркотической зависимости.

Всю ответственность за жизнь старших братьев взял на себя 10-летний Платон. Он кормил их, пытался поднимать, убирал и даже рискуя жизнью, спускал вместе с матерью в подвал во время обстрелов.

Специалисты Города Добра узнали об этой семье случайно. Социальные службы Покровского района, несмотря на очень сложные условия, смогли организовать эвакуацию детей каретой скорой помощи в Черновцы.

Этот шаг стал единственным шансом на спасение, поскольку семья фактически была забыта, хотя находилась в зоне обязательной эвакуации.

Сломанные жизни: диагнозы и лечение

Состояние, в котором братья прибыли в хоспис Дім Метеликів, шокировало даже опытных медиков.

У детей были незалеченные переломы, которые срослись неправильно, что привело к деформации рук, ног и грудной клетки.

Врачи диагностировали у них лесенцефалию первого типа – тяжелое генетическое заболевание, сопровождающееся неврологическими нарушениями, эпилепсией и белково-энергетической недостаточностью.

По словам медицинского директора Дениса Колюбакина и заведующей паллиативным отделением Натальи Попадюк, это дети паллиативного профиля, нуждающиеся в постоянном уходе.

По прибытии мальчики прошли полное обследование. Врачи сразу принялись за интенсивное лечение и реабилитацию.

За три месяца были достигнуты значительные результаты:

снят болевой синдром и полностью устранены пролежни;

один брат набрал два килограмма, другой — два с половиной;

отмечается лучшее изгиб суставов, один из парней даже пытается поднять ногу;

уменьшилась частота судорожных приступов, улучшились процессы жевания и глотания.

Новая жизнь для маленького героя

Вместе со старшими братьями в Город Добра прибыл их спаситель — Платон. Первые его слова поразили медиков:

Я не ребёнок.

Эти слова, к сожалению, были правдой, ведь мальчик вынужден был взять на себя взрослые обязанности, которые, по словам Дениса Колюбакина, не под силу даже взрослым.

В Черновцах для Платона началась новая жизнь, где он может быть обычным ребенком. Он посещает школу, увлекается футболом и рисованием. Для восстановления его эмоционального состояния с ним работают психологи.

Команда города Добра также борется за мать мальчиков. Ее направили на лечение от зависимости, надеясь, что она сможет вернуться к нормальной жизни и воссоединиться с семьей.

В честь детей, нуждающихся в паллиативной помощи, Город Добра инициировал проведение Всеукраинского Дня Бабочек, который будут отмечать 22 сентября.

Организаторы призывают всех неравнодушных поддержать эту акцию и финансово помочь хоспису, чтобы дать шанс на достойную жизнь другим находящимся в сложных обстоятельствах детям.

Фото: Українська правда. Життя.

