“Я не дитина”: як 10-річний хлопчик рятував двох братів на Донеччині

На прифронтовій Донеччині, де щоденно лунають вибухи, троє братів були змушені виживати самостійно.
Двоє 13-річних хлопців, які страждають на тяжке генетичне захворювання, були прикуті до ліжка, а їхнім єдиним опікуном став 10-річний Платон.
Після смерті бабусі, яка доглядала дітей, тягар піклування ліг на плечі наймолодшого. Цю трагічну історію вдалося перервати завдяки втручанню благодійного центру Місто Добра у Чернівцях. Розповідає Українська правда. Життя.
“Родина, про яку всі забули”
За даними соціальних служб, мати дітей, яка жила поруч, не могла піклуватися про них через хворобу та наркотичну залежність.
Усю відповідальність за життя старших братів узяв на себе 10-річний Платон. Він годував їх, намагався піднімати, прибирав і навіть, ризикуючи життям, спускав разом із матір’ю в підвал під час обстрілів.
Фахівці Міста Добра дізналися про цю родину випадково. Соціальні служби Покровського району, попри вкрай складні умови, змогли організувати евакуацію дітей каретою швидкої допомоги до Чернівців.
Цей крок став єдиним шансом на порятунок, оскільки родина фактично була забута, хоча перебувала в зоні обов’язкової евакуації.
Зламані життя: діагнози та лікування
Стан, у якому брати прибули до хоспісу Дім Метеликів, шокував навіть досвідчених медиків.
У дітей були незаліковані переломи, які зрослися неправильно, що призвело до деформації рук, ніг і грудної клітки.
Лікарі діагностували у них лісенцефалію першого типу — важке генетичне захворювання, що супроводжується неврологічними порушеннями, епілепсією та білково-енергетичною недостатністю.
За словами медичного директора Дениса Колюбакіна та завідувачки паліативного відділення Наталії Попадюк, це діти паліативного профілю, які потребують постійного догляду.
Після прибуття хлопчики пройшли повне обстеження. Лікарі одразу взялися за інтенсивне лікування та реабілітацію.
За три місяці були досягнуті значні результати:
- знято больовий синдром та повністю усунуто пролежні;
- один брат набрав два кілограми, інший — два з половиною;
- відзначається краще згинання суглобів, один з хлопців навіть намагається підняти ногу;
- зменшилася частота судомних нападів, покращилися процеси жування та ковтання.
Нове життя для маленького героя
Разом зі старшими братами до Міста Добра прибув їхній рятівник — Платон. Перші його слова вразили медиків:
Я не дитина.
Ці слова, на жаль, були правдою, адже хлопчик був змушений взяти на себе дорослі обов’язки, які, за словами Дениса Колюбакіна, не під силу навіть дорослим.
У Чернівцях для Платона почалося нове життя, де він може бути звичайною дитиною. Він відвідує школу, захоплюється футболом і малюванням. Для відновлення його емоційного стану з ним працюють психологи.
Команда Міста Добра також бореться за матір хлопчиків. Її направили на лікування від залежності, сподіваючись, що вона зможе повернутися до нормального життя і возз’єднатися з родиною.
На честь дітей, що потребують паліативної допомоги, Місто Добра ініціювало проведення Всеукраїнського Дня Метеликів, який відзначатимуть 22 вересня.
Організатори закликають усіх небайдужих підтримати цю акцію та фінансово допомогти хоспісу, щоб дати шанс на гідне життя іншим дітям, що перебувають у складних обставинах.
Раніше ми розповідали про життя дітей з інвалідністю під час війни та труднощі, з якими вони стикаються щодня.
Фото: Українська правда. Життя.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!