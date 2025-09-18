“Я не дитина”: як 10-річний хлопчик рятував двох братів на Донеччині

На прифронтовій Донеччині, де щоденно лунають вибухи, троє братів були змушені виживати самостійно.

Двоє 13-річних хлопців, які страждають на тяжке генетичне захворювання, були прикуті до ліжка, а їхнім єдиним опікуном став 10-річний Платон.

Після смерті бабусі, яка доглядала дітей, тягар піклування ліг на плечі наймолодшого. Цю трагічну історію вдалося перервати завдяки втручанню благодійного центру Місто Добра у Чернівцях. Розповідає Українська правда. Життя.

“Родина, про яку всі забули”

За даними соціальних служб, мати дітей, яка жила поруч, не могла піклуватися про них через хворобу та наркотичну залежність.

Усю відповідальність за життя старших братів узяв на себе 10-річний Платон. Він годував їх, намагався піднімати, прибирав і навіть, ризикуючи життям, спускав разом із матір’ю в підвал під час обстрілів.

Фахівці Міста Добра дізналися про цю родину випадково. Соціальні служби Покровського району, попри вкрай складні умови, змогли організувати евакуацію дітей каретою швидкої допомоги до Чернівців.

Цей крок став єдиним шансом на порятунок, оскільки родина фактично була забута, хоча перебувала в зоні обов’язкової евакуації.

Зламані життя: діагнози та лікування

Стан, у якому брати прибули до хоспісу Дім Метеликів, шокував навіть досвідчених медиків.

У дітей були незаліковані переломи, які зрослися неправильно, що призвело до деформації рук, ніг і грудної клітки.

Лікарі діагностували у них лісенцефалію першого типу — важке генетичне захворювання, що супроводжується неврологічними порушеннями, епілепсією та білково-енергетичною недостатністю.