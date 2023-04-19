Икона из 33 тысяч спичек: как творец из Волыни создал необычное полотно

Иногда беды и переживания заставляют нас обрести новые таланты и умения. Такие умения мы превращаем в произведения искусства, которые дадут силу другим людям.

Икону из более чем 30 тысяч спичек изготовил волынский мастер Юрий Семенюк. Образ Божией Матери подарил в новопостроенную церковь для бойцов терробороны. На работу понадобилось больше месяца времени.

Мужчина, брат которого служит в Вооруженных Силах, не жалел на это ни сил, ни терпения.

Мастер Юрий — рекордсмен Украины. Три года назад он изготовил самую большую икону из спичек, на которой был изображен Георгий Победоносец. Но на этот раз исполнил икону Божией матери для брата, служащего в Волынском ТрО.

— На компьютере я разбиваю схему, там вижу, сколько и какого цвета нужно, и сколько нужно покрасить спичек. А потом обычной трубочкой из-под сока и краской я закрашиваю эти спички, — рассказывает мастер.

Мастерством работы восхищены и бойцы, и местный капеллан. А новая икона стала стимулом еще упорнее бороться за освобождение нашей земли.

А как еще один художник спасает украинские иконы от российских оккупантов, мы писали в нашем другом материале.

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