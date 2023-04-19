Ікона з 33 тисяч сірників: як митець з Волині створив незвичне полотно

Інколи біда та переживання змушують нас знайти в собі нові таланти та вміння. Такі вміння ми перетворюємо у витвори мистецтва, що дадуть силу тисячам інших людей.

Ікону з понад 30 тисяч сірників виготовив волинський майстер Юрій Семенюк. Образ Божої Матері подарував у новозбудовану капличку для бійців тероборони. На роботу знадобився понад місяць часу.

Чоловік, брат якого служить у Збройних Силах, не шкодував на це ні сил, ні терпіння.

Майстер Юрій — рекордсмен України. Три роки тому він виготовив найбільшу ікону з сірників, на якій був зображений Георгій Переможець. Та цього разу виконав ікону Божої матері для брата, що служить у Волинському ТрО.

— На комп’ютері я розбиваю схему, там бачу, скільки і якого кольору треба, і скільки треба пофарбувати сірників. А потім звичайною трубочкою з-під соку та фарбою зафарбовую ці сірники, — розповідає майстер.

Майстерністю роботи захоплюються й бійці, й місцевий капелан. А нова ікона стала стимулом ще запекліше боротися за звільнення нашої землі.

А як інший митець рятує українські ікони від російських окупантів, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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