Досі залежать від Росії? Яка ситуація з церквами на Харківщині

Понад 250 церков від початку повномасштабного вторгнення перейшли з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Але що робити, якщо єдина церква в селі й досі залежна від Москви?

На прикордонній Харківщині, яка щодня потерпає від російських обстрілів, кількість церковних громад, що перейшли до ПЦУ, невелика. Тож люди запрошують в селища священників Української церкви й проводять паралельні служби просто на вулиці.

Протоієрей Олег Козуб, який приїхав до селища Старий Салтів покропити паски та святкову їжу мешканців, каже: ті, хто не хоче ходити до залежної від Москви церкви, запросили його сюди.

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— У нас є брак священників Православної церкви України. А багато парафіян хочуть перейти до ПЦУ, бо зрозуміли, що духовна складова також важлива, — каже Олег Козуб.

Станом на квітень до ПЦУ з церкви Московського патріархату здійснили перехід лише шість парафій.

Як УПЦ МП окупувала українську територію та чи буде їхнє виселення з орендованих територій — читай в іншому матеріалі.

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