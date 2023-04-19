До сих пор зависят от России? Какая ситуация с церквями в Харьковской области

Более 250 церквей с начала полномасштабного вторжения перешли из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. Но что делать, если единственная церковь в селе до сих пор зависит от Москвы?

На пограничной Харьковской области, которая ежедневно подвергается российским обстрелам, количество церковных общин, перешедших в ПЦУ, невелико. Поэтому люди приглашают в поселки священников Украинской церкви и проводят параллельные службы прямо на улице.

Протоиерей Олег Козуб, который приехал в поселок Старый Салтов покропить куличи и праздничную еду жителей, говорит: те, кто не хочет ходить в зависимую от Москвы церковь, пригласили его сюда.

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— У нас не хватает священников Православной церкви Украины. А многие прихожане хотят перейти в ПЦУ, потому что поняли, что духовная составляющая тоже важна, — говорит Олег Козуб.

По состоянию на апрель в ПЦУ из церквей Московского патриархата совершили переход только шесть парафий.

Как УПЦ МП оккупировала украинскую территорию и будет ли их выселение с арендованных территорий — читай в другом материале.

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