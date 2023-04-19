Украина

До сих пор зависят от России? Какая ситуация с церквями в Харьковской области

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 19 апреля 2023, 09:00

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