Я чувствую все, что и он, и так будет продолжаться, пока муж не вернется. История женщины из стали, которая ждет любимого из плена

Женщины, ожидающие своих сыновей, мужей, братьев или родителей из плена — из стали, из украинской стали. Ибо как иначе описать их силу, с которой матери и жены, сестры и дочери борются за человеческое счастье?

В совместном проекте с Сердцем Азовстали, издание Vogue рассказало историю мариупольчанки Натальи. Своего мужа, военнослужащего Нацгвардии Украины, она в последний раз видела в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года.

В настоящее время он уже 16 месяцев находится в российском плену. О борьбе в тылу и ожидании возвращения любимого, Наталья рассказала Vogue. Мы выделили основные детали и рассказываем их тебе.

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Ждать — значит бороться

— Когда мы с младшим сыном Тимуром выезжали из Мариуполя 24 февраля в девять утра, я подумала, что это надолго. Так что прихватила свое весеннее пальто, чтобы переодеться, когда потеплеет, — признается женщина.

Для семьи Натальи война началась ещё в 2014 году, поэтому она понимала, что это — не просто побегать-пострелять. Решение выезжать что в 2014, что в 2022 году было принято именно потому, что было понимание: на родных украинских военных россияне устроят настоящую охоту.

В последний раз мужа видела в ночь на 24 февраля. Пол четвёртого утра ему позвонили и вызвали на службу. И Наталья говорит: понимала, что должна снова спасать ребенка и уезжать.

Из города их вывез друг мужа, проживавший с семьей в Днепре. Он спас им жизнь, забрав из самого ада.

Во время звонков и коротких сообщений муж просил Наталью не спрашивать о Мариуполе, и что он переживает там. Зато хотел знать, как живет его семья, куда ездит, что видит.

— Мы редко говорили о Мариуполе. Однажды муж сказал: “Мариуполь стирают с лица земли”. А больше и говорить ничего не нужно было — все понятно. Знаете, как он ещё говорил? “Равняют с землей”, “утюжят”.

Одно слово буквально передавало весь ужас, что он видел перед собой.

Все детали пребывания на Азовстали и в Еленовке Наталья, как и большинство других родных украинских защитников, узнавала уже потом. Так, обо всех ужасах обороны она слышала от военного хирурга, который был на заводе в Мариуполе и в Еленовке. Его недавно обменяли.

После того как Наталья с младшим сыном Тимуром покинули Мариуполь, они пять месяцев прожили в Дании. В конце концов, сын попросил маму вернуться домой.

— Так мы однажды с ним договорились, что наш дом — это вся наша Украина. И мы вернулись — решили, что будем здесь ждать, я мужа, а он — отца, — говорит Наталья.

Не имею права раскисать

По специальности Наталья — косметолог. Однако сейчас главной задачей для всей их семьи является борьба за мужа и отца, который уже 16 месяцев находится в плену.

— Где я беру силы? Это дети. Если у тебя есть ребенок — не имеешь права раскиснуть и ничего не делать.

А ещё Наталья говорит, что для ребят, которые возвращаются домой, важно видеть, что их родные остались такими же, как и до 24 февраля. От этого они и сами быстрее поправляются: семьи военнослужащих даже говорят между собой, что они не имеют права болеть.

Худшее всего для Натальи — понимание, что помочь себе она может в любой момент, а её муж — где-то далеко, без лекарств и надлежащего ухода, переживает издевательства и пытки. Так что все семьи военнослужащих живут не свою — их жизнь, все время в боевой готовности.

Кажется, я чувствую все, что чувствует он, и знаю, что так будет продолжаться, пока муж не вернется.

Наталья с сыном Тимуром мечтают показать мужу и отцу любимые места своего нового дома — Киева. Город поддержал их в момент, когда было очень тяжело.

Историю другой жены, дождавшейся своего любимого из плена, мы рассказывали раньше: об адаптации военных после плена, работе благотворителей и готовности государства к таким вызовам, читай в материале.

Фото: Vogue.

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