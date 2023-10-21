Он фактически был смертником и понимает цену каждой минуты. Жена военного о пленении мужчины и его адаптации

Широкомасштабная война в Украине разделила наше общество на новые группы, ранее не столь численные. Теперь среди нас есть гражданские и военные. Однако существует ещё одна, сильная и уязвимая, группа — жены и матери военных. И хуже всего, что может случиться для них — получить известие о пленении родного человека.

Женщины, чьи сыновья или мужчины находятся, или находились в плену — отважны и несокрушимы. Что их поддерживает и откуда они берут в силу, — рассказывает проект Vogue.

О своем опыте рассказала жена старшего солдата полка Азов Богдана Зарицкого — Наталья Зарицкая. Её муж 82 дня защищал Азовсталь, а затем попал в плен на долгих пять месяцев в Еленовку и донецкий СИЗО.

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История любви началась с книг

Богдана Зарицкого обменяли 21 сентября 2022 года. В плену, из своих 113 кг, мужчина потерял 43.

Но до тех страшных событий Богдан и Наталья уже закалили свою любовь. Женщина рассказывает, что она началась ещё в 2018 году, когда мужчина уже служил в Азове. Наталья была волонтером, и когда спросила, что передать Богдану, он попросил книгу.

С тех пор молодые люди обменялись сотнями книг.

Спокойной жизни у них не было никогда: она — в Киеве, он — в Мариуполе. По пятницам Наталья ехала в Мариуполь, а утром понедельника сразу с вокзала шла на работу в столице.

— Мы всегда мечтали сесть в поезд и ехать куда-то вместе, а не друг друга провожать. Эти вокзалы, прощание — самое печальное, что может быть.

В последний раз перед началом великой войны они виделись в День влюбленных. Женщина вспоминает: уже 14 февраля в окрестностях было слышно активизацию боевых действий.

Наталья мечтала вступить в Азов, готовилась к тяжелой работе в войске даже несмотря на перенесенную операцию, после которой поднимать более трех килограммов — врачи запретили. Поэтому, когда пришло 24 февраля 2022 года, она заявила мужу: пойдет в ТРО.

Богдан сначала посоветовал идти сразу в ВСУ, а затем попросил остаться дома. Так и произошло: из Киева не выезжала, даже несмотря на угрозу, которую составляли бы россияне для жены азовца, если бы они вошли в город.

Мы — смертники

Когда Богдан уже защищал Азовсталь, жена получила от него сообщение: “Наталья, мы каждый час хороним собратьев, снаряды взрываются возле нас, лекарств нет. Это конец, мы — смертники”.

— Тогда я подумала, что надо бороться дальше, — вспоминает Наталья. — Когда он сказал, что военные получили приказ прекратить оборону Мариуполя, мне стало легче.

Да, это был путь из ада в ад, но это был сдвиг. Какая-то надежда на жизнь. Ну, пока не случился барак 200 в Еленовке — тогда я не знала, выжил ли он или нет.

Когда уже после всего пережитого она спросила Богдана, где было хуже, он ответил: на Азовстали.

Ведь именно там солдаты не знали, что их ждет, была полная обреченность. В плену каждый живет надеждой и верой, что украинцы делают все возможное, чтобы вернуть героев домой.

— Он написал мне прощальное письмо, когда выходил из Азовстали. 13 страниц от руки, на пожелтевшей бумаге — то ручкой, то карандашом. В начале написано: дочитай до этого момента, а дальше отложи. Если со мной совсем не будет связи, ты гарантированно будешь знать, что я погиб, только тогда читай дальше. И я не читала.

Если я выживу, то когда-нибудь почитаем вместе, — написал он.

Я недавно возвращалась к этой теме, но он говорит: нет, не стоит, — признается Наталья Зарицкая.

Женщины из стали

По словам Натальи, сильнее самих воинов могут быть только их матери и жены. Именно эти женщины становятся буфером между властью и родственниками.

1 июня Наталья и семьи других азовцев основали организацию Жінки зі сталі, что активно выносит на мировую плоскость вопрос с пленными военными Мариуполя. Сейчас Жінки зі сталі работают и дают советы, что делать в случае плена или гибели твоего родного человека, а также как поступать по возвращении военного или военной домой.

Таким образом, организация затрагивает те аспекты, с которыми государство пока не справилось до конца из-за отсутствия такого опыта раньше.

— Недавно мы представили комитету Верховной Рады алгоритм, как должен проходить этот путь восстановления после освобождения. От лечения и реабилитации до реинтеграционных мер. Очень важный момент — ресоциализация, то есть трудоустройство на мирную работу и обучение для тех, кто не готов или не может возвращаться на службу, — объясняет Наталья.

Женщина также говорит, что они проводят и встречи с потенциальными работодателями, которые могли бы дать рабочее место ветеранам.

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Вернувшийся из плена военный: что нужно знать гражданским

Наталья Зарицкая говорит, что сейчас Жінки зі сталі просят у государства появления нового статуса — освобожденный из плена военнослужащий. Ведь часто военные, только сегодня вернувшиеся из ада плена, уже завтра стремятся уйти на поле боя. Но это — невозможно.

— После плена у них состояние, как во сне. Они не верят, что действительно вернулись на свободу. Эмоций нет. Они теряют в плену от 20 до 100 кг. Затем возвращаются и не чувствуют сытости. Есть постоянное чувство голода, которое проходит только через три-шесть месяцев — они постоянно едят, но отравляются, — говорит женщина.

Богдан в плену провел пять месяцев. Рассказывал, что его избивали до потери сознания. Но самой сильной пыткой оказался голод.

Начинается апатия, ты просто лежишь и медленно умираешь. Тебе даже трудно встать и дойти до столовой, ты знаешь, что потратишь больше калорий, чтобы дойти, чем получишь от еды, — говорил он.

Для того чтобы начать снова нормально есть, понадобилось три месяца. Сон до сих пор непродолжителен — четыре-пять часов. Сейчас мужчина смакует абсолютно каждой крошкой пищи, каждым ароматом.

— Он фактически был смертником и понимает цену каждой минуты. Мы не тратим время — живем и любим, несмотря на войну, — делится Наталья.

Многое зависит от родных героев, прошедших самый настоящий ад в плену. Раньше мы делились советами, как помочь тем, кто вернулся из плена.

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