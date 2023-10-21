Розповіді

Він фактично був смертником і розуміє ціну кожної миті. Дружина військового про полон чоловіка та його адаптацію

Вікторія Мельник, журналістка сайту 21 Жовтня 2023, 20:00
Наталка Зарицька
Фото: Facebook

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