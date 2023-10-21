Він фактично був смертником і розуміє ціну кожної миті. Дружина військового про полон чоловіка та його адаптацію

Широкомасштабна війна в Україні розділила наше суспільство на нові групи, які раніше не були такими чисельними. Тепер поміж нас є цивільні та військові. Однак існує ще одна, сильна та вразлива водночас, група — дружини та матері військових. І найгірше, що може трапитися для них — отримати звістку про полон рідної людини.

Жінки, чиї сини чи чоловіки перебувають, чи перебували в полоні — відважні та незламні. Що їх підтримує та звідки вони беруть сили — розповідає проект Vogue.

Про свій досвід розповіла дружина старшого солдата полку Азов Богдана Зарицького — Наталка Зарицька. Її чоловік 82 дні боронив Азовсталь, а потім потрапив у полон на довгих пʼять місяців до Оленівки й донецького СІЗО.

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Історія кохання почалася з книг

Богдана Зарицького обміняли 21 вересня 2022 року. У полоні, зі своїх 113 кг, чоловік втратив 43.

Та до тих страшних подій Богдан та Наталка вже загартували своє кохання. Жінка розповідає, що воно почалося ще у 2018 році, коли чоловік вже служив в Азові. Наталка була волонтеркою, і коли запитала, що передати Богдану, він попросив книжку.

Відтоді молоді люди обмінялися сотнями книжок.

Спокійного життя у них не було ніколи: вона — у Києві, він — у Маріуполі. Щопʼятниці Наталка їхала у Маріуполь, а ранком понеділка одразу з вокзалу йшла на роботу у столиці.

— Ми завжди мріяли сісти в потяг і їхати кудись разом, а не одне одного проводжати. Ці вокзали, прощання — найсумніше, що може бути.

Востаннє перед початком великої війни вони бачилися на День закоханих. Жінка пригадує: вже 14 лютого на околицях було чути активізацію бойових дій.

Наталка мріяла вступити до Азову, готувалася до важкої роботи у війську навіть попри перенесену операцію, після якої відіймати понад три кілограми — лікарі заборонили. Тож коли прийшло 24 лютого 2022 року, вона заявила чоловіку: піде у ТРО.

Богдан спочатку порадив йти одразу у ЗСУ, а потім попросив залишитися вдома. Так і сталося: з Києва не виїздила, навіть попри загрозу, яку б становили росіяни для дружини азовця, якби вони таки увійшли до міста.

Ми — смертники

Коли Богдан вже боронив Азовсталь, дружина отримала від нього повідомлення: “Наталко, ми щогодини ховаємо побратимів, снаряди вибухають біля нас, ліків немає. Це кінець, ми — смертники”.

— Тоді я подумала, що треба боротися далі, — пригадує Наталка. — Коли він сказав, що військові отримали наказ припинити оборону Маріуполя, мені стало легше.

Так, це був шлях з пекла в пекло, але це було зрушення. Якась надія на життя. Ну, поки не трапився барак 200 в Оленівці — тоді я не знала, чи він вижив, чи ні.

Коли вже після всього пережитого вона запитала у Богдана, де було гірше, він відповів: на Азовсталі.

Адже саме там солдати не знали, що саме їх чекає, була повна приреченість. У полоні ж кожен живе надією та вірою, що українці роблять все можливе, щоб повернути героїв додому.

— Він написав мені прощального листа, коли виходив з Азовсталі. 13 сторінок від руки, на пожовклому папері — то ручкою, то олівцем. На початку написано: дочитай до цього моменту, а далі відклади. Якщо зі мною зовсім не буде зв’язку, чи ти гарантовано будеш знати, що я загинув, тільки тоді читай далі. І я не читала.

Якщо я виживу, то колись почитаємо разом, — написав він.

Я нещодавно поверталася до цієї теми, але він каже: ні, не варто, — зізнається Наталка Зарицька.

Організація Жінки зі сталі

За словами Наталки, сильнішими за самих воїнів можуть бути лише їхні матері та дружини. Саме ці жінки стають буфером між владою та родичами.

1 червня Наталка та родини інших азовців заснували організацію Жінки зі сталі, яка активно виносила на світову площину питання з полоненими військовими Маріуполя. Нині Жінки зі сталі працюють та дають поради, що робити у випадку полону чи загибелі твоєї рідної людини, а також як діяти після повернення військового чи військової додому.

Таким чином, організація зачіпає ті аспекти, з якими держава поки не впоралася до кінця через відсутність такого досвіду раніше.

— Нещодавно ми представили комітету Верховної Ради алгоритм, як має відбуватися цей шлях відновлення після звільнення. Від лікування та реабілітації до реінтеграційних заходів. Дуже важливий момент — ресоціалізація, тобто працевлаштування на мирну роботу та навчання для тих, хто не готовий чи не може повертатися на службу, — пояснює Наталка.

Жінка також каже, що вони проводять й зустрічі з потенційними роботодавцями, які могли б дати робоче місце ветеранам.

Читати на тему Ветеранський бізнес сфери АПК під час війни: три натхненні історії успіху Як ветерани відкривають власні бізнеси за підтримки фінансування Варто.

Військовий, що повернувся з полону: що потрібно знати цивільним

Наталка Зарицька каже, що нині Жінки зі сталі просять в держави появи нового статусу — звільнений з полону військовослужбовець. Адже часто військові, що лише сьогодні повернулися з пекла полону, вже завтра прагнуть піти на поле бою. Але це — неможливо.

— Після полону у них стан, наче уві сні. Вони не вірять, що справді повернулися на волю. Емоцій немає. Вони втрачають у полоні від 20 до 100 кг. Потім повертаються і не відчувають ситості. Є постійне відчуття голоду, яке минає тільки через три-шість місяців — вони постійно їдять, але отруюються, — каже жінка.

Богдан у полоні провів пʼять місяців. Розповідав, що його били до втрати свідомості. Та найгіршою тортурою виявився голод.

Починається апатія, ти просто лежиш та повільно помираєш. Тобі навіть важко встати й дійти до їдальні, бо ти знаєш, що витратиш більше калорій, аби дійти, ніж отримаєш від їжі, — казав він.

Для того, щоб почати знову нормально їсти, знадобилося три місяці. Сон й досі нетривалий — чотири-пʼять годин. Нині чоловік смакує абсолютно кожною крихтою їжі, кожним ароматом.

— Він фактично був смертником і розуміє ціну кожної миті. Ми не марнуємо час — живемо і любимо, попри війну, — ділиться Наталка.

Чимало залежить від рідних героїв, які пройшли справжнісіньке пекло у полоні. Раніше ми ділилися порадами, як допомогти тим, хто повернувся з полону.

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