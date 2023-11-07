Розповіді

Я відчуваю все, що й він, і так триватиме, доки чоловік не повернеться. Історія жінки зі сталі, що чекає коханого з полону

Вікторія Мельник, журналістка сайту 07 Листопада 2023, 17:00
Нацгвардія

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