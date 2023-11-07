Я відчуваю все, що й він, і так триватиме, доки чоловік не повернеться. Історія жінки зі сталі, що чекає коханого з полону

Жінки, що чекають своїх синів, чоловіків, братів чи батьків з полону — неодмінно зі сталі, з української сталі. Бо як інакше описати їхню силу, з якою матері та дружини, сестри й доньки борються за людське щастя?
У спільному проекті з Серце Азовсталі, видання Vogue розповіло історію маріупольчанки Наталії. Свого чоловіка, військовослужбовця Нацгвардії України, вона востаннє бачила в ніч з 23 на 24 лютого 2022 року.
Нині він вже 16 місяців перебуває у російському полоні. Про боротьбу в тилу та очікування на повернення коханого Наталія розповіла Vogue. Ми виділили головні деталі та розповідаємо їх тобі.
— Коли ми з молодшим сином Тимуром виїздили з Маріуполя 24 лютого о девʼятій ранку, я подумала, що це надовго. Тож прихопила своє весняне пальто, щоб переодягнутися, коли потепліє, — зізнається жінка.
Для сімʼї Наталії війна почалася ще у 2014 році, тож вона розуміла, що це — не просто побігати-постріляти. Рішення виїжджати що у 2014, що у 2022 році було ухвалене саме тому, що було розуміння: на рідних українських військових росіяни влаштують справжнє полювання.
Востаннє чоловіка бачила в ніч проти 24 лютого. Пів на четверту ранку йому подзвонили та викликали на службу. І Наталія каже: розуміла, що має знову рятувати дитину та виїздити.
Востаннє чоловіка бачила в ніч проти 24 лютого. Пів на четверту ранку йому подзвонили та викликали на службу. І Наталія каже: розуміла, що має знову рятувати дитину та виїздити.
З міста їх вивіз друг чоловіка, що мешкав із сімʼєю у Дніпрі. Він врятував їм життя, забравши з самого пекла.
Під час дзвінків та коротких повідомлень чоловік просив Наталію не питати про Маріуполь і що він переживає там. Натомість хотів знати, як живе його сімʼя, куди їздить, що бачить.
— Ми рідко говорили про Маріуполь. Одного разу чоловік сказав: “Маріуполь стирають з лиця землі”. А більше і говорити нічого не потрібно було — все зрозуміло. Знаєте, як він ще казав? “Рівняють із землею”, “утюжать“.
Одне слово буквально передавало весь жах, що він бачив перед собою.
Одне слово буквально передавало весь жах, що він бачив перед собою.
Про всі деталі перебування на Азовсталі та в Оленівці Наталія, як і більшість інших рідних українських оборонців, дізнавалася вже згодом. Так, про всі жахи тієї оборони вона чула від військового хірурга, що був на заводі в Маріуполі та в Оленівці. Його нещодавно обміняли.
Після того, як Наталія з молодшим сином Тимуром покинули Маріуполь, вони пʼять місяців прожили у Данії. Зрештою, син попросив маму повертатися додому.
— Так ми якось з ним домовилися між собою, що наш дім — це вся наша Україна. І ми повернулися. Вирішили, що будемо тут чекати: я чоловіка, а він — батька, — каже Наталія.
За фахом Наталія — косметологиня. Однак нині головним завданням для всієї їхньої родини є боротьба за чоловіка та батька, що вже 16 місяців перебуває у полоні.
— Де я беру сили? Це діти. Якщо ти маєш дитину — не маєш права розкиснути та нічого не робити.
А ще Наталія каже, що для тих хлопців та дівчат, що повертаються додому, важливо бачити, що їхні рідні залишилися таким же, як і до 24 лютого. Від того вони й самі швидше одужують: родини військовослужбовців навіть говорять між собою, що вони не мають права хворіти.
Найгіршим для Наталії є розуміння, що допомогти собі вона може будь-якої миті, а її чоловік — десь далеко, без ліків та належного догляду, переживає знущання та катування. Тож всі сімʼї військовослужбовців живуть наче не своє — їхнє життя, весь час у бойовій готовності.
Здається, я відчуваю все, що відчуває він, — і знаю, що так триватиме, поки чоловік не повернеться.
Здається, я відчуваю все, що відчуває він, — і знаю, що так триватиме, поки чоловік не повернеться.
Наталія з сином Тимуром мріють показати чоловіку та батьку улюблені місця свого нового дому — Києва. Місто підтримало їх у мить, коли було дуже важко.
Історію іншої дружини, що дочекалася свого коханого з полону, ми розповідали раніше: про адаптацію військових після полону, роботу благодійників та готовність держави до таких викликів, читай у матеріалі.
Фото: Vogue.
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