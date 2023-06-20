Интервью

Самое главное — быть среди наших — ученая откровенно о войне и потере собратьев

Виктория Мельник, редактор сайта 20 июня 2023, 18:00
Наталья Хоменко-Позняк

Больше новостей
Як сушити липу для чаю: поради щодо збирання та сушіння липи
Цветение лета в чашке! Как засушить липу для чая — правила заготовки на зиму
Як легко повернутися до бігу після перерви: поради експертів
Как легко вернуться к бегу после перерыва: несколько советов по улучшению тренировки
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів
Безопасность конструкции энергоблоков и последствия возможной аварии — учёная о постройке Запорожской АЭС и новые данные ГУР
Біль у колінах
Каждый шаг, будто пытка? Почему болят колени и что с этим делать
Смотреть больше

Материалы по теме

Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів
Безопасность конструкции энергоблоков и последствия возможной аварии — учёная о постройке Запорожской АЭС и новые данные ГУР
Інтеграція української енергетики в ЄС
Газовики выходят на новый уровень: Украина начинает интеграцию в энергетическое пространство ЕС
пільги учасникам бойових дій
Какие скидки на коммунальные услуги предусмотрены для участников боевых действий: как их можно получить
Можемо втратити 5 млн українців, які не повернуться після війни
Можем лишиться 5 млн населения? Останутся ли беженцы за границей после победы

Видео
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів

Безопасность конструкции энергоблоков и последствия возможной аварии — учёная о постройке Запорожской АЭС и новые данные ГУР
0:03:38
Інтеграція української енергетики в ЄС
Газовики выходят на новый уровень: Украина начинает интеграцию в энергетическое пространство ЕС
0:06:17
Можемо втратити 5 млн українців, які не повернуться після війни
Можем лишиться 5 млн населения? Останутся ли беженцы за границей после победы
0:05:03
Реабилитационный центр RECOVERY
От кресла колесного к костылям — за две недели! Реабилитационный центр RECOVERY ставит военных на ноги
Карта бойових дій в Україні
Из-за потерь враг из столовых делает операционные! Карта боевых действий в Украине 20 июня в режиме онлайн
0:03:22
Денис и Евгений Корецкие
Кто, если не мы, это сделает? Как братья-близнецы прошли оккупацию и вместе разминируют Херсонскую область
0:07:31
Бої за бахмут
Пушечным мясом уже не забрасывают: как именно изменилось поведение россиян под Бахмутом
Карта бойових дій в Україні 19.06.2023 онлайн
Сокрушительные удары от нашей авиации и освобождение Пятихаток! Карта боевых действий в Украине 19 июня в режиме онлайн
0:13:15
Екіпажі HIMARS показали, як нищать росіян на фронті
Кровь стынет в жилах, а страшно даже защитникам. Экипажи HIMARS показали свою блестящую работу
0:02:17
Волонтерки роблять вареники для військових
Эта семья не только взяла под опеку 5 детей, но и волонтёрит для фронта всем селом
Больше видео
Енот
Читать дальше
Придется привыкать к “каменным джунглям”. Боец с позывным Енот — о ярких моментах войны и планах

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь