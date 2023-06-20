Самое главное — быть среди наших — ученая откровенно о войне и потере собратьев

Начало полномасштабного вторжения украинцы до сих пор вспоминают как самое страшное событие в своей жизни. Миллионы людей проснулись 24 февраля от взрывов над крышами их домов, собрали один рюкзак и отправились в неизвестность, навсегда изменив свое будущее.

Журналистка и ученая Наталья Хоменко-Позняк с началом полномасштабной войны стала волонтером, а её муж ушел на фронт. Война совершенно не стала для них неожиданностью, но ко всему подготовиться невозможно.

О сложных решениях в условиях угрозы жизни, днях в Гостомеле, любви к Украине на деле и потере собратьев, она рассказала в интервью Руху опору.

Сейчас также смотрят

Об ощущении начала большого вторжения

Наталья Хоменко-Позняк признается: у них с мужем было ощущение, что полномасштабной войны не избежать. В то же время, вопрос был только в том, когда именно это произойдет.

— Мы предполагали, что может не быть транспорта, воды и света, так что договорились с соседями за генератор, сами сделали запас воды.

Мы не предусмотрели только одного: через шесть часов после первых взрывов в Киеве мы увидим российский десант в самом Гостомеле, — говорит женщина.

Также ученая вспоминает, что уже через полчаса после взрывов в Гостомеле она получила сообщение, в котором говорилось: “Забирай детей и уезжай из Гостомеля”.

В конце концов, следующие две ночи семья ночевала у соседей, пригласивших их в подвал.

Наталья говорит, что тогда среди людей царило впечатление, будто еще несколько часов — и все “рассосется”. Но со временем ситуация только ухудшалась, а события вокруг напоминали страшный фильм.

— На следующее утро, 25 февраля, я вышла из подвала, чтобы покормить оставшихся дома животных. Внизу, возле моего огорода, стоял БТР, — рассказывает женщина. — Первое, что я тогда подумала: “Чей?”. Тихонько подхожу — говорят на украинском. Наши.

В тот момент это было самое главное — быть среди наших.

Так началось движение сопротивления россиянам и помощи своим людям.

Волонтерство

Наталья Хоменко-Позняк, готовясь к войне, планировала быть рядом со своим мужем, куда бы он ни пошел. В конце концов любимый отправился в ряды ВСУ, а Наталья осталась с детьми — и тогда, и сейчас она им очень нужна.

Волонтерство помогло женщине удержаться на плаву. Через две недели, когда военные поехали на Донецкое направление, появился первый запрос — тепловизор.

Наталья вспоминает, что тогда не верила, что сможет найти такие большие деньги на тепловизор. Но с помощью других друзей и волонтерских штабов это стало возможным.

Я почувствовала, что я нужна. Потому что это все наша война, просто у каждого появляется свой фронт, — говорит ученая и журналистка.

А еще добавляет: с одной стороны, собирать такие большие суммы за несколько дней просто фантастически. Однако с другой стороны, это — украинская реальность.

За год полномасштабного вторжения семья Натальи “разрослась”, как говорит она сама. Ведь каждый военный и собрат становится близким человеком. К сожалению, уже около 30 мужчин, с которыми лично была знакома Наталья, погибли на фронте.

О своем муже Александре женщина говорит так: когда он ушел на фронт, все пазлы его души сложились, а сам он стал целым.

Сейчас многие украинцы возвращаются домой из-за границы. Говорят, что не могут быть в разлуке с родной страной. Историю о жизни на чужбине и желании быть дома, мы писали в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!