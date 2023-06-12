Рассказы

“Когда будет безопасно? Мы не готовы ждать даже год”. История семьи из Покровска о решении вернуться из-за границы

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 июня 2023, 20:00
Вікторія Макарова: історія жінки про рішення повернутися в Покровськ

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