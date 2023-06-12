“Когда будет безопасно? Мы не готовы ждать даже год”. История семьи из Покровска о решении вернуться из-за границы

Нам кажется, что в городах, расположенных вблизи линии фронта, нет жизни. В некоторых населенных пунктах так и есть, в маленьких селах остается несколько целых домов и жителей. Впрочем, есть города, в которых люди продолжают жить и выполнять критически важную работу, например Покровск.

В начале полномасштабной войны люди массово уезжали отсюда, население уменьшилось чуть ли не на две трети. Работница железнодорожной станции Светлана сравнила те дни с апокалипсисом. Но сейчас количество населения в городе увеличивается, люди наоборот — возвращаются в Покровск.

20-летняя Виктория Макарова тоже вернулась со своей маленькой дочерью в этот город к мужу из-за границы. Свою историю супруги рассказали для BBC Украина.

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Надо налаживать жизнь дома

В прошлом году Виктория с дочерью Евой уехала в Словакию, а ее муж Сергей остался в Покровске. Он с нетерпением ждал на перроне свою семью, встретил любимую с букетом цветов и признался, что эмоции переполняют.

Виктория говорит, что решила прекратить бежать от войны. Решила возвратиться домой, хотя немного волнуется.

Я должна это как-то преодолеть. Невозможно так жить, катаясь всюду. Надо налаживать жизнь дома, — утверждает она.

После встречи со своими любимыми девочками Сергей говорит:

— Я очень рад видеть свою красивую дочь и жену. Хочется просто сидеть, обниматься, говорить — и все.

Сергей остался в Украине, а именно в Покровске из-за своей работы. Он работает в местной угольной шахте. Эта промышленность является одним из самых крупных работодателей Донецкого региона. Именно работа держала на месте многих жителей Покровска и побудила возвращаться. Ведь угольная промышленность — критически важна. Некоторые работники даже получили бронь от мобилизации.

После встречи на перроне вокзала Сергей, Виктория и Ева вернулись в свою квартиру. Там пара налаживает жизнь и играет со своей дочерью.

Мы не можем знать, когда будет безопасно. Через год, два, пять? Мы не готовы ждать пять лет или даже год, — говорит Сергей.

Они решили быть вместе, несмотря на риски. Это может свидетельствовать не только о непокорстве, но и о понимании того, что война может длиться долго.

Лучше умереть на своей Родине

В воздухе Покровска витает чувство войны. На улице поровну можно увидеть как мирное население, так и военных. Населенный пункт до сих пор находится в зоне действия российских реактивных систем залпового огня (РСЗО).

В окрестностях города расположена линия обороны, за ней следят бойцы ТрО. Их работа дает людям уверенность возвращаться домой.

— Некоторые спасают своих детей, а некоторые остаются, потому что это — их Родина. Если придется умирать, то лучше на Родине, чем где-то за границей, — говорит боец Вячеслав.

Россияне уничтожили многие населенные пункты Украины, до войны они были цветущими и полными жизни. Ранее мы рассказывали историю Владислава Кравца о Северодонецке до войны.

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Фото: Укрзалізниця, Ганна Чорноус / BBC Україна