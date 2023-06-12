Розповіді

“Коли буде безпечно? Ми не готові чекати навіть рік”. Історія родини з Покровська про рішення повернутися з-за кордону

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Червня 2023, 20:00
Вікторія Макарова: історія жінки про рішення повернутися в Покровськ

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