Украинские дети больше всего страдают от российской войны, которую развязали оккупанты. К счастью, над возвращением детства трудятся не только военные на фронте, но и каждый из нас на своем месте.

В детской больнице Охматдет беспокоятся не только о физическом состоянии маленьких пациентов, но и об их эмоциях. Сегодняшняя история именно о таких людях, которые помогают детям не терять веры в лучшее.

— Больничная клоунада — уникальный для Украины метод социально-психологической работы по адаптации ребенка в больнице. Путем смехотерапии и игры клоуны уменьшают уровень стресса у ребенка, — говорят в Охматдете.

Клоуны в больнице работают уже четыре года. И хотя начиналось все как благотворительная инициатива, но теперь это профессиональная организация — Бюро улыбок и поддержки.

Нередко именно больничные клоуны и фокусники помогают врачам установить контакт с маленькими пациентами.

Основательницы бюро — дипломированные больничные клоуны Ольга Булкина и Марина Бердар, которые получили образование в итальянской профессиональной организации и уже сами преподают студентам — будущим больничным клоунам.

Ранее больничные клоуны работали в отделениях нейрохирургии, онкологическом и трансплантации костного мозга. Но с начала полномасштабного вторжения сфера их “влияния” значительно расширилась: теперь больничные клоуны поддерживают всех детей в больнице.

В планах расширить команду, чтобы оказывать эмоциональную поддержку еще большему количеству детей и родителей.

В марте прошлого года клоун Ольга Булкина вместе со всей командой больницы оставалась рядом с детьми, поддерживала и отвлекала от ужаса войны.

Сами клоуны говорят: их миссия — дарить детям счастье и эмоции, чтобы у них была сила на выздоровление.

Бюро улыбок и поддержки: как в Охматдете лечат эмоциональное состояние детей / 7 Фотографий

Как Охматдет спасает украинских детей от ранений, мы писали в нашем другом материале.

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