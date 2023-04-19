Українські діти найбільше потерпають від російської війни, яку розв’язали окупанти. На щастя, над поверненням дитинства працюють не лише військові на фронті, а й кожен з нас на своєму місці.

В дитячій лікарні Охматдит турбуються не лише про фізичний стан маленьких пацієнтів, а й про їхні емоції. Сьогоднішня історія — саме про таких людей, які допомагають дітям не втрачати віри у краще.

— Лікарняна клоунада — це унікальний для України метод соціально-психологічної роботи по адаптації дитини в лікарні. Шляхом сміхотерапії та гри клоуни зменшують рівень стресу у дитини, — кажуть в Охматдиті.

Клоуни в лікарні працюють уже чотири роки. І хоч починалося все як благодійна ініціатива, та тепер це професійна організація — Бюро усмішок і підтримки.

Нерідко саме лікарняні клоуни та фокусники допомагають лікарям налагодити контакт з маленькими пацієнтами.

Засновниці бюро — дипломовані лікарняні клоунеси Ольга Булкіна та Марина Бердар, які здобули освіту в італійській професійній організації й вже самі викладають студентам — майбутнім лікарняним клоунам.

Раніше лікарняні клоуни працювали у відділеннях нейрохірургії, онкологічному та трансплантації кісткового мозку. Та з початку повномасштабного вторгнення сфера їхнього “впливу” значно розширилася: тепер лікарняні клоуни підтримують всіх дітей у лікарні.

В планах — розширити команду, щоб надавати емоційну підтримку ще більшій кількості дітей та батьків.

У березні минулого року клоунеса Ольга Булкіна разом зі всією командою лікарні залишалася поруч з дітьми, підтримувала та відволікала їх від жаху війни.

Самі клоунеси кажуть: їхня місія — дарувати дітям щастя та емоції, аби ті мали сили на одужання.

Бюро усмішок і підтримки: як в Охматдиті лікують емоційний стан дітей / 7 Фотографій

Як Охматдит рятує українських дітей від поранень, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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