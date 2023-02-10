Херсон — Бахмут — Киев: военный привез с собой “фронтового” кота

Военные действия становятся испытанием для людей: не только в физическом смысле, но и проверкой на добродетели и нравственность.

Наша следующая история — о человеческих чувствах и эмпатии даже во время войны. Пассажирка рейса Укрзализныци и пресс-офицер Азова Кристина Бондаренко опубликовала щемящую фотографию, которая облетела сеть.

На ней военный в поезде Краматорск — Киев, а на руках у мужчины — кот, которого военный вывез из-под обстрелов.

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Привез кота с фронта

Дядя Федя, что на фотографии, — 57-летний военный, который воюет на Бахмутском направлении. Он на фронте уже с самого начала полномасштабного вторжения.

Кота забрала Татьяна Фомина в Киеве. Сам мужчина рассказал, что четверолапого он вез в переноске, но через некоторое время достал его оттуда и взял на руки. А потом заснул с пушистиком на руках.

Дядя Федя рассказал, что у кота была насыщенная “боевая” жизнь. С декабря четверолапый друг был у артиллеристов на Херсонском направлении.

После пережитых событий кот боялся людей и резких звуков. Маленький замерз, мы его на дороге подобрали, отогрели, немного полечили, покормили и приручили. Так он с нами и путешествовал, — вспоминает военный.

В январе кот переехал на Бахмутское направление. Несмотря на фронт, военные лечили ему глаза и пытались создать хорошие условия для жизни.

Поскольку находиться под постоянными обстрелами было очень опасно, в феврале кота смогли вывезти и передать в Киев. Теперь у кота новый дом и новое имя — Том.

Сейчас Том живет в замечательной семье в Киеве вместе с двумя другими фронтовыми котами, привезенными еще в 2016 году из зоны АТО, — отмечает Татьяна.

Животные также помогают спасать людей в зоне боевых действий! Собака Блэк — один из них: историю о нем читай в нашем материале.

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