Херсон — Бахмут — Київ: військовий привіз із собою “фронтового” кота

Військові дії стають випробуванням для людей: не лише у фізичному значенні, а й перевіркою на людські чесноти та моральність.

Наша наступна історія — про людські почуття та емпатію навіть під час війни. Пасажирка рейсу Укрзалізниці та прес-офіцерка Азова Христина Бондаренко опублікувала щемливу світлину, яка облетіла мережу.

На ній — військовий у потязі Краматорськ — Київ, а на руках у чоловіка — кіт, якого військовий вивіз з-під обстрілів.

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Привіз кота з фронту

Дядя Фєдя, який є на світлині — 57-річний військовий, який воює на Бахмутському напрямку. Він на фронті уже від початку повномасштабного вторгнення.

Кота забрала Тетяна Фоміна, у Києві. Сам чоловік розповів, що чотирилапого віз у переносці, але через якийсь час дістав його звідти та взяв на руки. А потім — заснув із пухнастиком на руках.

Дядя Фєдя розповів, що у кота було насичене “бойове” життя. Від грудня чотирилапий друг був у артилеристів на Херсонському напрямку.

Після пережитих подій кіт боявся людей та різких звуків. Маленький замерз, ми його на дорозі підібрали, відігріли, трошки полікували, погодували й приручили. Так він з нами та подорожував, — згадує військовий.

У січні кіт переїхав на Бахмутський напрямок. Попри фронт, військові лікували йому очі та намагалися створити гарні умови для життя.

Оскільки далі перебувати під постійними обстрілами було дуже небезпечно, у лютому кота змогли вивезти та передати у Київ. Тепер у кота новий дім та нове ім’я — Том.

Наразі Том живе у чудовій сім’ї у Києві разом з двома іншими фронтовими котами, яких привезли ще у 2016 році із зони АТО, — зазначає Тетяна.

Тварини також допомагають рятувати людей у зоні бойових дій! Пес Блек — один із них: історію про нього читай у нашому матеріалі.

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