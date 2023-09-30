30 сентября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Недаром говорят, что каждый день — это праздник. Так и есть. Каждый день разные страны отмечают разные праздники как религиозные, так и посвященные рутинным и профессиональным вещам.
Мы расскажем, какой праздник 30 сентября. Кого в этот день стоит поздравить с именинами и что произошло в истории в этот день.
30 сентября отмечают Всеукраинский день библиотек. Этот праздник был основан указом президента в 1998 году. Отмечают его как библиотекари, так и обычные посетители библиотек.
Также 30 сентября отмечается Международный день переводчика. Он был основан в 1991 году. Перевод устного языка или письменного текста с одного языка на другой это целое искусство. Благодаря переводу мы можем читать литературу других стран, смотреть фильмы, а также добиваться политических договоренностей.
В церковном календаре 30 сентября посвящено памяти святителя Михаила.
В церковном календаре 30 сентября посвящено памяти святителя Михаила.
Согласно церковным преданиям, в конце X века константинопольский патриарх Николай II отправил святителя Михаила в Корсунь, чтобы он окрестил князя Владимира. Сам Михаил был родом из Сирии.
Михаил приехал в Киев, где обратил в христианскую веру многих местных жителей. Его мощи хранятся в Киево-Печерской Лавре.
Существуют определенные приметы 30 сентября, которые могут касаться разных аспектов жизни, в частности погоды:
Считается, что в этот день нельзя ссориться с родными. Лучше воздерживаться от брани и употребления алкоголя.
История 30 сентября тоже богата различными памятными событиями, подавляющее большинство оказывает влияние на современность:
Много мужчин отмечают именины 30 сентября. Так что их можно сегодня поздравить с праздником. 30 сентября по церковному календарю именины отмечают Михаил, Григорий, Вячеслав, Матвей, Александр, Леонид, Алексей, Петр, Василий.
30 сентября отмечают Всеукраинский день библиотек. Хотя кажется, что все перешли в цифровой мир, библиотеки остаются одним из крупнейших источников информации и общественной памяти. Ранее мы рассказывали, как украинские библиотеки избавляются от российской литературы.
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