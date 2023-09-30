30 сентября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Недаром говорят, что каждый день — это праздник. Так и есть. Каждый день разные страны отмечают разные праздники как религиозные, так и посвященные рутинным и профессиональным вещам.

Мы расскажем, какой праздник 30 сентября. Кого в этот день стоит поздравить с именинами и что произошло в истории в этот день.

30 сентября — какой праздник в Украине

30 сентября отмечают Всеукраинский день библиотек. Этот праздник был основан указом президента в 1998 году. Отмечают его как библиотекари, так и обычные посетители библиотек.

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Также 30 сентября отмечается Международный день переводчика. Он был основан в 1991 году. Перевод устного языка или письменного текста с одного языка на другой это целое искусство. Благодаря переводу мы можем читать литературу других стран, смотреть фильмы, а также добиваться политических договоренностей.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие 30 сентября

В церковном календаре 30 сентября посвящено памяти святителя Михаила.

Согласно церковным преданиям, в конце X века константинопольский патриарх Николай II отправил святителя Михаила в Корсунь, чтобы он окрестил князя Владимира. Сам Михаил был родом из Сирии.

Михаил приехал в Киев, где обратил в христианскую веру многих местных жителей. Его мощи хранятся в Киево-Печерской Лавре.

Приметы 30 сентября 2023

Существуют определенные приметы 30 сентября, которые могут касаться разных аспектов жизни, в частности погоды:

если 30 сентября журавли уже улетели в теплые края, то зима будет ранней и холодной;

если белка уже полностью полиняла, то зима обещает быть теплой;

раньше в этот день могло быть довольно холодно, поэтому если утром на окнах был мороз, считалось, что стоит ждать гостей.

Что сегодня нельзя делать

Считается, что в этот день нельзя ссориться с родными. Лучше воздерживаться от брани и употребления алкоголя.

Памятные события 30 сентября в истории

История 30 сентября тоже богата различными памятными событиями, подавляющее большинство оказывает влияние на современность:

1929 британская служба BBC впервые провела телетрансляцию;

в 1929 году во Франкфурте-на-Майне немецкий авиаконструктор Фритц фон Опель совершил полет на планере с ракетными двигателями. За 75 секунд полета он преодолел расстояние 3 км;

в 1954 году вступила в действие первая атомная подлодка Наутилус (США).

Именины сегодня 30 сентября

Много мужчин отмечают именины 30 сентября. Так что их можно сегодня поздравить с праздником. 30 сентября по церковному календарю именины отмечают Михаил, Григорий, Вячеслав, Матвей, Александр, Леонид, Алексей, Петр, Василий.

30 сентября отмечают Всеукраинский день библиотек. Хотя кажется, что все перешли в цифровой мир, библиотеки остаются одним из крупнейших источников информации и общественной памяти. Ранее мы рассказывали, как украинские библиотеки избавляются от российской литературы.

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