30 вересня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Недарма кажуть, що кожен день — це свято. Так воно і є. Кожного дня різні країни відзначають різні свята як релігійні, так і ті, що присвячені рутинним та професійним речам.

Ми розповімо, яке свято 30 вересня. Кого у цей день варто привітати з іменинами та що відбулося в історії в цей день.

30 вересня — яке свято в Україні

30 вересня відзначають Всеукраїнський день бібліотек. Це свято було засноване указом президента в 1998 році. Відзначають його як бібліотекарі, так і звичайні відвідувачі бібліотек.

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Також 30 вересня відзначають Міжнародний день перекладача. Він був заснований у 1991 році. Переклад усної мови або письмового тексту з однієї мови на іншу це ціле мистецтво. Завдяки перекладу ми можемо читати літературу інших країн, дивитися фільми, а також досягати політичних домовленостей.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни 30 вересня

У церковному календарі 30 вересня присвячене пам’яті святителя Михаїла.

Відповідно до церковних переказів, наприкінці X століття константинопольський патріарх Микола II відправив святителя Михаїла до Корсуні, щоб він охрестив князя Володимира. Сам Михаїл був родом із Сирії.

Михаїл приїхав до Києва, де навернув до християнської віри багатьох місцевих жителів. Його мощі зберігаються в Києво-Печерській лаврі.

Прикмети 30 вересня 2023

Існують певні прикмети 30 вересня, які можуть стосуватися різних аспектів життя, зокрема погоди:

якщо 30 вересня журавлі вже відлетіли у вирій, то зима буде ранньою та холодною;

якщо білка вже повністю полиняла, то зима обіцяє бути теплою;

раніше у цей день могло бути доволі холодно, тому якщо вранці на вікнах був мороз, вважалося, що варто чекати гостей.

Що сьогодні не можна робити

Вважається, що цього дня не можна сваритися з рідними. Краще утримуватися від лайки та вживання алкоголю.

Пам’ятні події 30 вересня в історії

Історія 30 вересня теж багата на різні визначні події, переважна більшість має вплив на сучасність:

1929 року британська служба BBC вперше провела телетрансляцію;

у 1929 році у Франкфурті-на-Майні німецький авіаконструктор Фрітц фон Опель здійснив політ на планері з ракетними двигунами. За 75 секунд польоту він подолав відстань 3 км;

у 1954 році вступив в дію перший атомний підводний човен Наутілус (США).

Іменини сьогодні 30 вересня

Чимало чоловіків відзначають іменини 30 вересня. Тож їх можна сьогодні привітати зі святом. 30 вересня за церковним календарем іменини відзначають Михайло, Григорій, В’ячеслав, Матвій, Олександр, Леонід, Олексій, Петро, Василь.

30 вересня відзначають Всеукраїнський день бібліотек. Хоча здається, що всі перейшли у цифровий світ, але бібліотеки залишаються одним із найбільших джерел інформації та суспільної пам’яті. Раніше ми розповідали, як українські бібліотеки позбуваються російської літератури.

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