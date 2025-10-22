Растаможка электромобилей 2026: предусмотрены ли льготы в следующем году

Верховная Рада Украины 22 октября 2025 поддержала правку, которая продолжает льготы на растаможку электромобилей до 1 января 2027 года. Читай в материале детали законопроекта.

Растаможка электромобилей 2026: будут ли льготы

Решение было принято в первом чтении при рассмотрении поправок в Государственный бюджет на 2026 год. За правку №1061 проголосовали 248 народных депутата. Инициатива стала частью законопроекта №13351-1, направленного на поддержку развития электротранспорта и малого бизнеса.

Согласно действующему законодательству, льготы на импорт электромобилей действуют до 31 декабря 2025 года. Они предусматривают освобождение от НДС, акцизного налога и ввозной пошлины. Это касается легковых электромобилей, а также некоторых видов электротранспорта, таких как грузовые авто и автобусы на электротяге.

Читать по теме Теперь не погоняешь: в Украине планируют ввести штрафные баллы для водителей Правительство планирует ввести штрафные баллы водителям.

Законопроект предусматривает продление нулевого растаможивания еще на год после завершения военного положения. Правительство должно предоставить финальный текст закона для второго чтения, где возможны уточнения.

Глава налогового комитета Даниил Гетманцев высказался, что никаких льгот на растаможку не будет, но правка, внесенная Дмитрием Разумковым, получила поддержку. Это решение отменяет потенциальное удорожание электромобилей с 2026 года, сохраняя доступность для украинцев.

Эксперты отмечают, что продление льгот будет способствовать росту рынка электрокаров, который в 2025 году уже превысил 50 тысяч регистраций. Однако это временный шаг: с 2027 года возможен возврат налогов для выравнивания условий с производителями в ЕС.

Ранее мы отмечали, что необходимо иметь с собой в машине, чтобы не нарушить законодательство.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!