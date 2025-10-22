Розмитнення електромобілів 2026: чи передбачені пільги наступного року

Верховна Рада України 22 жовтня 2025 року підтримала правку, яка продовжує пільги на розмитнення електромобілів до 1 січня 2027 року. Читай у матеріалі деталі законопроєкту.

Розмитнення електромобілів 2026: чи будуть пільги

Рішення ухвалено в першому читанні під час розгляду поправок до Державного бюджету на 2026 рік. За правку №1061 проголосували 248 народних депутатів. Ініціатива стала частиною законопроєкту №13351-1, спрямованого на підтримку розвитку електротранспорту та малого бізнесу.

Згідно з чинним законодавством, пільги на імпорт електромобілів діють до 31 грудня 2025 року. Вони передбачають звільнення від сплати ПДВ, акцизного податку та ввізного мита. Це стосується легкових електромобілів, а також деяких видів електротранспорту, як-от вантажні авто та автобуси на електротязі.

Законопроєкт передбачає продовження нульового розмитнення ще на рік після завершення воєнного стану. Уряд має подати фінальний текст закону для другого читання, де можливі уточнення.

Голова податкового комітету Данило Гетманцев висловився, що жодних пільг на розмитнення не буде, але правка, внесена Дмитром Разумковим, отримала підтримку. Це рішення скасовує потенційне подорожчання електромобілів з 2026 року, зберігаючи доступність для українців.

Експерти зазначають, що продовження пільг сприятиме зростанню ринку електрокарів, який у 2025 році вже перевищив 50 тисяч реєстрацій. Однак, це тимчасовий крок: з 2027 року можливе повернення податків для вирівнювання умов з виробниками в ЄС.

