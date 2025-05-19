Штраф за отсутствие аптечки в авто — это нужно знать водителям в 2025 году

Аптечка в машине — не прихоть полиции, а жизненная необходимость, поэтому не стоит расценивать штраф за аптечку (точнее ее отсутствие) как драконовскую меру. О суммах штрафа для частных лиц и перевозчиков пассажиров — далее в материале.

Штраф за отсутствие аптечки 2025

В 2025 году в Украине за отсутствие или несоответствие нормам автомобильной аптечки и огнетушителя могут привлечь к административной ответственности – так прописано в Правилах дорожного движения и Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

В пункте 31.4.7.е Правил дорожного движения Украины сказано, что водители должны иметь в автомобиле медицинскую аптечку, отвечающую требованиям ДСТУ 3961-2000.

Отсутствие аптечки или ее непригодность — например, просроченные медикаменты, могут расценить как нарушение правил эксплуатации транспортного средства.

Каков же штраф за отсутствие аптечки в 2025 году? За нарушение придется заплатить:

водителям частникам отсутствие аптечки может квалифицироваться как “другие технические неисправности”, за что предусмотрено предупреждение или штраф в размере 340 грн согласно первой части статьи 121 КУоАП.

водителям, осуществляющим пассажирские перевозки: за отсутствие аптечки грозит штраф в размере 680 грн, вторая часть статьи 121 КУоАП.

повторное нарушение в течение года может привести к штрафу от 850 до 1700 грн, лишению права управления транспортными средствами сроком от 3 до 6 месяцев или административного ареста на 5-10 суток.

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Штраф за отсутствие или непригодность огнетушителя

Правила дорожного движения также требуют иметь в автомобиле исправный огнетушитель. Отсутствие или непригодность огнетушителя может также иметь неприятные административные последствия:

для частных водителей отсутствие огнетушителя может привести к предупреждению или штрафу в размере 340 грн согласно части 1 статьи 121 КУоАП.

для водителей, осуществляющих пассажирские перевозки: штраф составляет 680 грн согласно части 2 статьи 121 КУоАП.

повторное нарушение в течение года повлечет штраф от 850 до 1700 грн, лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев или административного ареста на срок от пяти до десяти суток.

Что должно быть в автомобильной аптечке

Автомобильная аптечка формируется для того, чтобы при необходимости оказать первую медицинскую помощь. Иногда она может сыграть решающую роль в спасении жизни пострадавших в ДТП.

Согласно ДСТУ 3961-2000, в аптечке должно быть:

стерильные и нестерильные бинты разных размеров;

жгут кровоостанавливающий;

бактерицидный лейкопластырь;

стерильные марлевые салфетки;

раствор йода 5%;

нашатырный спирт 10%;

обезболивающие средства (например, парацетамол);

медицинские нестерильные перчатки;

ножницы, шпильки, термоодеяло;

плёнка для проведения искусственного дыхания;

справочник по оказанию первой медицинской помощи.

Нужно время от времени проверять сроки годности медикаментов и состояние аптечки, ведь за несоответствие нормам можно также поплатиться.

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