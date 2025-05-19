Авто

Штраф за отсутствие аптечки в авто — это нужно знать водителям в 2025 году

Ольга Петухова, редактор сайта 19 мая 2025, 19:45
штраф за аптечку
Фото Pexels
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Штраф за отсутствие аптечки в авто — это нужно знать водителям в 2025 году
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