Авто

Штраф за відсутність аптечки в авто — це потрібно знати водіям у 2025 році

Ольга Петухова, редакторка сайту 19 Травня 2025, 19:45
штраф за аптечку
Фото Pexels
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Штраф за відсутність аптечки в авто — це потрібно знати водіям у 2025 році
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