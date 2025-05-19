Штраф за відсутність аптечки в авто — це потрібно знати водіям у 2025 році

Аптечка в машині — не забаганка поліції, а життєва необхідність, тому не варто дивитися на штраф за аптечку (точніше за її відсутність) як на драконівську міру. Про суми штрафу для приватних осіб та перевізників пасажирів — далі у матеріалі.

Штраф за відсутність аптечки 2025

У 2025 році в Україні за відсутність або невідповідність нормам автомобільної аптечки та вогнегасника можуть притягнути до адміністративної відповідальності — так прописано в Правилах дорожнього руху та Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

У пункті 31.4.7. Правил дорожнього руху України сказано, що водії повинні мати в автомобілі медичну аптечку, яка відповідає вимогам ДСТУ 3961-2000.

Відсутність аптечки або її непридатність — приміром, прострочені медикаменти, можуть розцінити, як порушення правил експлуатації транспортного засобу.

Який же штраф за відсутність аптечки у 2025 році? За порушення доведеться заплатити:

приватним водіям : відсутність аптечки може кваліфікуватися як “інші технічні несправності”, за що передбачено попередження або штраф у розмірі 340 грн згідно з першою частиною статті 121 КУпАП.

: відсутність аптечки може кваліфікуватися як “інші технічні несправності”, за що передбачено попередження або штраф у розмірі 340 грн згідно з першою частиною статті 121 КУпАП. водіям, що здійснюють пасажирські перевезення : відсутність аптечки тягне за собою штраф у розмірі 680 грн, друга частина статті 121 КУпАП.

: відсутність аптечки тягне за собою штраф у розмірі 680 грн, друга частина статті 121 КУпАП. повторне порушення протягом року — від 850 до 1700 грн, позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців або адміністративного арешту на 5-10 діб.

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Штраф за відсутність або непридатність вогнегасника

Правила дорожнього руху також вимагають мати в автомобілі справний вогнегасник. Відсутність або непридатність вогнегасника також може мати неприємні адміністративні наслідки:

для приватних водіїв відсутність вогнегасника може призвести до попередження або штрафу в розмірі 340 грн згідно з частиною 1 статті 121 КУпАП.

для водіїв, які здійснюють пасажирські перевезення : штраф становить 680 грн згідно з частиною 2 статті 121 КУпАП.

: штраф становить 680 грн згідно з частиною 2 статті 121 КУпАП. повторне порушення протягом року — від 850 до 1700 грн, позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або адміністративного арешту на строк від п’яти до десяти діб.

Що має бути в автомобільній аптечці

Автомобільна аптечка формується для того, щоб у разі необхідності надати першу медичну допомогу. Інколи вона може зіграти вирішальну роль у порятунку життя тих, хто постраждав у ДТП.

Згідно з ДСТУ 3961-2000, в аптечці має бути:

стерильні та нестерильні бинти різних розмірів;

джгут кровоспинний;

бактерицидний лейкопластир;

стерильні марлеві серветки;

розчин йоду 5%;

нашатирний спирт 10%;

знеболювальні засоби (наприклад, парацетамол);

медичні нестерильні рукавички;

ножиці, шпильки, термоковдра;

плівка для проведення штучного дихання;

довідник з надання першої медичної допомоги.

Потрібно час від часу перевіряти термін придатності медикаментів та стан аптечки, адже за невідповідність нормам можна також поплатитися.

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