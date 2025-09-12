Самая дешевая страховка на авто в Украине: какая цена в 2025 году

С 1 января 2025 года в Украине начал действовать закон №3720-IX относительно обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Читай в материале, где можно купить самую дешевую страховку и стоит ли ее покупать.

Самая дешевая страховка на авто: цена в Украине

Цена страхования на авто рассчитывается по отдельной формуле, но в интернете есть большое количество онлайн-калькуляторов, которые все сделают за тебя.

К примеру, возьмем легковой автомобиль водителя из Киева с двигателем до 1600 см куб. Согласно расчетам Фактів и этим данным, самый дешевый годовой полис у компании PZU — 4 941 гривна. Чуть дороже получится в Еталон — 5 027 грн. VUSO предлагает полис за 5 356, Uniqa — за 5 434, а INGO — за 5 549 гривен.

Возмещение будет осуществляться без учета износа, а у страховщика будет возможность сразу оплатить ремонт автомобиля на СТО. Страховая компания должна обеспечить ремонт на станциях технического обслуживания.

Самая дешевая страховка в Украине: есть ли смысл ее выбирать

При выборе полиса для страхования авто важно не только смотреть на цену, но и сроки выплат. По данным квартального отчета МТСБУ об ОСГПО, у VUSO компенсацию можно получить за 30 дней, у INGO — за 65 дней, а у Еталон — за 110 дней.

Учитывай количество филиалов в твоем городе, ведь это облегчит оформление и получение средств. Следует ли ее брать или нет — решать только тебе.

Автострахование в Украине: какие изменения произошли в законодательстве

Тариф на страховку на авто зависит от вида транспорта (легковая, грузовик, мотоцикл и т.п.). Также отметим, что чем больше объем двигателя, тем дороже. Цена также варьируется в зависимости от региона регистрации автовладельца.

В Украине, как и в других государствах, возраст водителя тоже влияет на стоимость: для молодежи (до 25 лет) и пожилых (после 65) страховка стоит больше из-за повышенного риска аварий.

Когда-то на одного потерпевшего возмещали 320 тысяч гривен, а теперь — 500 тыс. грн. Аналогичная ситуация и по ремонту авто: со 160 тысяч гривен выплаты подняли до 250 тыс.

Кроме того, раньше была возможность выбрать франшизу, но теперь все полисы работают без нее. Возраст автомобиля на цену не влияет, важен только возраст водителя.

