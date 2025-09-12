Найдешевша страховка на авто в Україні: яка ціна у 2025 році

З 1 січня 2025 року в Україні почав діяти закон № 3720-ІХ щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Читай у матеріалі, де можна придбати найдешевшу страховку та чи варто її купувати.

Найдешевша страховка на авто: ціна в Україні

Ціна на автоцивілку розраховується за окремою формулою, але в інтернеті є велика кількість онлайн-калькуляторів, які все зроблять за тебе.

До прикладу, візьмемо легковий автомобіль водія з Києва, з двигуном до 1600 см куб. Згідно з розрахунками Фактів та цими даними, найдешевший річний поліс у компанії PZU — 4 941 гривня. Трохи дорожче вийде в Еталоні — 5 027 грн. VUSO пропонує поліс за 5 356, Uniqa — за 5 434, а INGO — за 5 549 гривень.

Відшкодування здійснюватиметься без урахування зносу, а страховик матиме можливість одразу оплатити ремонт автомобіля на СТО. Страхова компанія має забезпечити проведення ремонту на станціях технічного обслуговування.

Найдешевша страховка в Україні: чи є сенс її обирати

Під час вибору поліса для страхування авто важливо не тільки дивитися на ціну, але й на терміни виплат. За даними квартального звіту МТСБУ про ОСЦПВ, у VUSO компенсацію можна отримати за 30 днів, у INGO — за 65 днів, а в Еталон — за 110 днів.

Враховуй кількість філій у твоєму місті, адже це полегшить оформлення та отримання коштів. Чи слід брати її, чи ні — вирішувати лише тобі.

Автострахування в Україні: які зміни відбулися у законодавстві

Тариф на страховку на авто залежить від виду транспорту (легковик, вантажівка, мотоцикл тощо). Також зазначимо, що чим більший об’єм двигуна, тим дорожче. Ціна також варіюється залежно від регіону реєстрації автовласника.

В Україні, як і в інших державах, вік водія теж впливає на вартість: для молоді (до 25 років) та літніх людей (після 65) страховка коштує більше через підвищений ризик аварій.

Колись на одну потерпілу особу відшкодовували 320 тисяч гривень, а тепер — 500 тис. грн. Аналогічна ситуація й щодо ремонту авто: зі 160 тисяч гривень виплати підняли до 250 тис.

Окрім цього, раніше була можливість обрати франшизу, але відтепер усі поліси працюють без неї. Вік автомобіля на ціну не впливає, важливий лише вік водія.

