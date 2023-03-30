Очень тоненькие и вкусные! Классический рецепт блинов с дырочками на молоке

Возможно, ты проснулся(-лась) и почувствовал(-ла): самое время готовить блины! В мире существует немало их разновидностей: английские панкейки, французские крепы, голландские паннекокены, индийские досы. Да и в Украине рецептов, казалось бы, обычных блинов достаточно.
Но сегодня мы расскажем рецепт классических блинов на молоке. Ты узнаешь, как делать их тоненькими и с дырочками.
Чем реже тесто, тем тоньше получатся блины. Если хочешь, чтобы блины были с дырочками, часть молока нужно добавлять в тесто в теплом виде.
Чем реже тесто, тем тоньше получатся блины. Если хочешь, чтобы блины были с дырочками, часть молока нужно добавлять в тесто в теплом виде.
Добавляй к блинам любимую начинку и пусть смакует!
Но что делать если нет молока? Не беда! Ранее мы рассказывали рецепт блинов на воде.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!