Дуже тоненькі та смачні! Класичний рецепт млинців з дірочками на молоці

Розпочався Масляний тиждень, а це означає, що саме час робити млинці! У світі існує чимало їх різновидів: англійські панкейки, французькі крепи, голландські паннекокени, індійські доси. Та й в Україні рецептів, здавалося б, звичайних млинців вдосталь.

Та сьогодні ми розкажемо рецепт класичних млинців на молоці. Ти дізнаєшся, як робити їх тоненькими та з дірочками.

Як приготувати тоненькі млинці з дірочками на молоці

Інгредієнти

400 г борошна

5 яєць

1 л молока

2 ст. л. цукру

Дрібка солі

2 ст. л. олії

Млинці з дірочками на молоці: покроковий рецепт

У великій мисці збий 5 яєць разом із 2 ст. л. цукру. Туди ж поступово додавай 400 г борошна та дрібку солі, чергуючи це з 1 л молока, і постійно помішуй, доводячи до однорідної консистенції.

Чим рідше тісто, тим тоншими вийдуть млинці. Якщо хочеш, щоб млинці були з дірочками, частину молока потрібно додавати до тіста у теплому вигляді.

Залиш тісто настоятись протягом 20 хвилин. Перед тим як заливати перший млинець — сильно розігрій сковороду. Додай 2 ст. л. олії та обсмажуй млинці з обох боків до золотистого кольору.

Додавай до млинців улюблену начинку і нехай смакує!

Зараз також дивляться

Та що робити, якщо немає молока? Не біда! Раніше ми розповідали рецепт млинців на воді.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!