Їжа та рецепти

Дуже тоненькі та смачні! Класичний рецепт млинців з дірочками на молоці

Діана Просяник, практикантка сайту 20 Лютого 2023, 16:30
млинці з дірочками на молоці
Фото: Pexels

Більше новин
Слабоалкогольне пиво: користь і шкода для здоров’я
Джерело пробіотиків чи негативних наслідків? Уся правда про слабоалкогольне пиво
Рулька в пиві: домашній рецепт від Валі Саєнко
Апетитна та поживна рулька в пиві — рецепт м’ясної страви
Слов'янськ
Незламна Донеччина: життя без світла, під постійними обстрілами, але з надією
Піст 2023
Календар постів 2023: головні дати вірян
Дивитись більше

Матеріали по темі

Рулька в пиві: домашній рецепт від Валі Саєнко
Апетитна та поживна рулька в пиві — рецепт м’ясної страви
Як засолити червону рибу
Як засолити червону рибу смачно і безпечно: покроковий рецепт
Дуже тоненькі та смачні! Класичний рецепт млинців з дірочками на молоці
Квашена капуста рецепт на зиму: ТОП-3 рецепти закуски в домашніх умовах
Як приготувати млинці із припіканням: рецепт від Валі Саєнко
Наче піца, але набагато легше. Рецепт млинців із припіканням від Валі Саєнко

Відео
0:02:56
Слов'янськ

Незламна Донеччина: життя без світла, під постійними обстрілами, але з надією
0:03:43
Микита Жур’ян
Пережив пекло та повернувся додому! Історія прикордонника, який пройшов оборону Зміїного та чотири російські колонії
0:03:03
Реабілітація військових
Поставлять на ноги кожного: як реабілітують ветеранів війни у Хмельницькому
0:09:56
Виступ Байдена у Києві 20 лютого: рік минув, а Київ стоїть
Ви нагадуєте, що свобода — безцінна! Потужна промова Байдена під час візиту в Київ
0:07:54
Зеленський
“Ми можемо й мусимо зробити так, щоб 2023 рік став роком перемоги”: Зеленський про візит Байдена в Україну
0:02:52
Байден у Києві: перші відео
Візит Джо Байдена до Києва: що відомо та перші відео
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:04:46
День пам'яті Героїв Небесної Сотні 2023: як це було
Перша битва у війні за нашу свободу! Учасники Революції Гідності про найкривавіші дні Майдану
Володимир Зеленський: звернення у День Героїв Небесної Сотні
Рабів до раю не пускають — сенс українського тлумачення волі. Звернення Зеленського у День Героїв Небесної Сотні
0:06:31
Село Степова Долина на Миколаївщині: як живуть єдині мешканці
Вщент зруйновані хати та лише двоє мешканців. Історія села Степова Долина на Миколаївщині
Більше відео
Привітання з Прощеною неділею 2023: у віршах та прозі
Читати далі
З Прощеною неділею 2023! Сердечні й теплі привітання у віршах і прозі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь