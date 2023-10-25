Просто, но очень вкусно! Какие блюда из тыквы можно приготовить на сковороде — рецепты

Если тебе хочется овладеть новыми блюдами из тыквы, но вместе с тем, чтобы они были простыми и вкусными — мы подготовили для тебя кое-что интересное. Читай в нашем материале три рецепта — вкусные блюда из тыквы на сковороде.

Тыквенные блины — пошаговый рецепт

Тонкие блинчики можно приготовить даже из тыквы! Это будет осеннее исполнение известного блюда. Ингредиентов понадобится совсем немного, как и времени.

Понадобится

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Тыква — 100 г

100 г Молоко — 100 мл

100 мл Мука — 100 г

100 г Яйца — 2 шт.

2 шт. Сахар — 50 г

50 г Сливочное масло — 30 г

Приготовление

Тыкву помой, почисти и убери сердцевину. Натри ее на мелкой или средней терке. Обжарь тыкву на сливочном масле в течение 15-20 минут на маленьком огне. Тыкву в мисочке смешай с сахаром. Измельчи смесь блендером. Затем добавь яйца, молоко, муку. Размешай и оставь на 20 минут. Разогрей сковородку, начинай жарить тыквенные блины — по две минуты с каждой стороны. Готовые блины промазывай сливочным маслом и складывай друг на друга.

Тыква по-гречески — рецепт на сковороде

Блюда греческой кухни могут стать отличным дополнением праздничного стола. Особенно если они очень простые в приготовлении. Тыква по-гречески с базиликом и чесноком может быть полноценным блюдом или гарниром к мясу или рыбе.

Понадобится

Тыква — 500 г

500 г Помидоры — 250 г

250 г Чеснок — три зубчика

три зубчика Специи — базилик, соль, перец

базилик, соль, перец Оливковое масло — 3 ст.л

Приготовление

Помой, почисти тыкву и нарежь ее небольшими кубиками. Разогрей оливковое масло на сковороде, а затем обжарь тыкву 10 минут до золотистой корочки. Добавь специи, нарежь помидоры и добавь к тыкве. Так же и чеснок. Добавь немного воды и туши 10 минут. После этого пересыпь овощи из сковороды в форму для запекания. Запекай в духовке блюдо 30 минут при температуре 180°C. Готово!

Жареная тыква — пошаговое приготовление

Наверное, это самое быстрое блюдо, которое можно приготовить из тыквы! По вкусу это что-то между морковью и кабачками. Такую закуску можно подавать к столу или наслаждаться ею как перекусом.

Понадобится

Тыква — 500 г

500 г Мука — 50 г

50 г Соль

Масло растительное

Приготовление

Помой и почисти тыкву, нарежь ее тонкими кружочками и переложи их в миску. Добавь соль, оставь на 20 минут. Затем каждый кусочек обваливай в муке. Разогрей сковороду с растительным маслом. Обжарь каждый кусочек по две минуты с обеих сторон. Выложи тыкву на салфетку, чтобы она впитала лишнее масло. Готово!

Раньше мы рассказывали о рецептах тыквы с мясом к праздничному столу.

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