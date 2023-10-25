Просто, но очень вкусно! Какие блюда из тыквы можно приготовить на сковороде — рецепты

Если тебе хочется овладеть новыми блюдами из тыквы, но вместе с тем, чтобы они были простыми и вкусными — мы подготовили для тебя кое-что интересное. Читай в нашем материале три рецепта — вкусные блюда из тыквы на сковороде.
Тонкие блинчики можно приготовить даже из тыквы! Это будет осеннее исполнение известного блюда. Ингредиентов понадобится совсем немного, как и времени.
Понадобится
Приготовление
Блюда греческой кухни могут стать отличным дополнением праздничного стола. Особенно если они очень простые в приготовлении. Тыква по-гречески с базиликом и чесноком может быть полноценным блюдом или гарниром к мясу или рыбе.
Наверное, это самое быстрое блюдо, которое можно приготовить из тыквы! По вкусу это что-то между морковью и кабачками. Такую закуску можно подавать к столу или наслаждаться ею как перекусом.
Раньше мы рассказывали о рецептах тыквы с мясом к праздничному столу.
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