Просто, але дуже смачно! Які страви з гарбуза можна приготувати на сковороді — рецепти

Якщо тобі хочеться опанувати нові страви з гарбуза, але разом з тим, аби вони були прості й смачні — ми підготували для тебе дещо цікаве. Читай у нашому матеріали три рецепти — смачні страви з гарбуза на сковороді.

Гарбузові млинці — покроковий рецепт

Тонкі млинці можна приготувати навіть з гарбуза! Це буде осіннє виконання відомої страви. Інгредієнтів знадобиться зовсім трохи, як і часу.

Знадобиться

Зараз також дивляться

Гарбуз — 100 г

Молоко — 100 мл

Борошно — 100 г

Яйця — 2 шт.

Цукор — 50 г

Вершкове масло — 30 г

Приготування

Гарбуз помий, почисть та прибери серцевину. Натри його на дрібній або середній тертці. Обсмаж гарбуз на вершковому маслі протягом 15-20 хвилин на маленькому вогні. Гарбуз у мисочці змішай з цукром. Подрібни суміш блендером. Потім додай яйця, молоко, борошно. Розмішай та залиш на 20 хвилин. Розігрій сковорідку, починай смажити гарбузові млинці — по дві хвилини з кожного боку. Готові млинці промащуй вершковим маслом та складай одне на одного.

Гарбуз по-грецьки — рецепт на сковороді

Страви грецької кухні можуть стати чудовим доповненням святкового столу. Особливо якщо вони дуже прості у приготуванні. Гарбуз по-грецьки з базиліком та часником може бути повноцінною стравою або гарніром до м’яса чи риби.

Знадобиться

Гарбуз — 500 г

Помідори — 250 г

Часник — три зубчики

Спеції — базилік, сіль, перець

Оливкова олія — 3 ст.л

Приготування

Помий, почисть гарбуз та наріж його невеликими кубиками. Розігрій оливкову олію на сковорідці, а потім обсмаж гарбуз 10 хвилин до золотавої скоринки. Додай спеції, наріж помідори та додай до гарбуза. Так само і часник. Додай трохи води та тушкуй 10 хвилин. Після цього пересип овочі зі сковорідки у форму для запікання. Запікай у духовці страву 30 хвилин за температури 180°C. Готово!

Смажений гарбуз — покрокове приготування

Певно, це найшвидша страва, яку можна приготувати з гарбуза! На смак це щось між морквою та кабачками. Таку закуску можна подавати до столу, або смакувати нею як перекусом.

Знадобиться

Гарбуз — 500 г

Борошно — 50 г

Сіль

Олія

Приготування

Помий та почисть гарбуз, наріж його тонкими кружальцями та переклади їх у миску. Додай сіль, залиш на 20 хвилин. Потім кожен шматочок обвалюй у борошні. Розігрій сковорідку з олією. Обсмаж кожен шматочок по дві хвилини з обох боків. Виклади гарбуз на серветку, аби вона увібрала зайву олію. Готово!

Раніше ми розповідали про рецепти гарбуза з м’ясом до святкового столу.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.