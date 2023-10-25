Просто, але дуже смачно! Які страви з гарбуза можна приготувати на сковороді — рецепти

Якщо тобі хочеться опанувати нові страви з гарбуза, але разом з тим, аби вони були прості й смачні — ми підготували для тебе дещо цікаве. Читай у нашому матеріали три рецепти — смачні страви з гарбуза на сковороді.
Тонкі млинці можна приготувати навіть з гарбуза! Це буде осіннє виконання відомої страви. Інгредієнтів знадобиться зовсім трохи, як і часу.
Знадобиться
Приготування
Страви грецької кухні можуть стати чудовим доповненням святкового столу. Особливо якщо вони дуже прості у приготуванні. Гарбуз по-грецьки з базиліком та часником може бути повноцінною стравою або гарніром до м’яса чи риби.
Певно, це найшвидша страва, яку можна приготувати з гарбуза! На смак це щось між морквою та кабачками. Таку закуску можна подавати до столу, або смакувати нею як перекусом.
Приготування
Раніше ми розповідали про рецепти гарбуза з м’ясом до святкового столу.
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