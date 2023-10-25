Їжа та рецепти

Просто, але дуже смачно! Які страви з гарбуза можна приготувати на сковороді — рецепти

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 25 Жовтня 2023, 18:45
Страви з гарбуза на сковороді: ідеї, що приготувати
Фото: Unsplash

Більше новин
Сум після сексу
Замість виру емоцій — сльози? Чому виникає сум після оргазму та чи нормально це: пояснення сексологині
Стиль серіалу Друзі: як одягати у стилі героїв
Одягатися, як улюблений герой чи героїня! Розбираємо стиль культового серіалу Друзі
Коктейлі на Гелловін рецепти
Смачно, аж страшно! Прості рецепти коктейлів на Гелловін
Просто, але дуже смачно! Які страви з гарбуза можна приготувати на сковороді — рецепти
Фільм П’ять ночей із Фредді: коли вийде в Україні та що відомо про кінострічку
Дивитись більше

Матеріали по темі

Нутелла — рецепт покроково в домашніх умовах
Побешкетуємо? Покроковий рецепт домашньої нутелли
маршмеллоу рецепт
Солодкі хмаринки для твого какао: як приготувати маршмеллоу — простий рецепт
вино
Яблучне вино в домашніх умовах: головні правила приготування та лайфхаки
Гарбузовий чизкейк
Ніжність, легкість й смакота! Рецепт гарбузового чизкейка

Відео
0:07:43
Кількість хворих на гепатит А на Вінничині збільшилася до 135 людей

135 хворих на гепатит А на Вінниччині. Як проявляється хвороба та чи є вакцина в Україні
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 27 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:10:28
Бійці 67 ОМБр ДУК
Кожен бій — це кров та піт піхотинців: унікальний репортаж із “зачарованого” Серебрянського лісу
0:08:41
3 окрема штурмова бригада
Мегазбір на 30 мільйонів для 3 ОШБр! Допоможи героям із зимовою амуніцією
0:08:01
Навчання ВМС у Великій Британії
Тепер міни не страшні? Що відомо про навчання українських ВМС у Великій Британії та розмінування Чорного моря
0:02:58
Холодний Яр
Набридло це знущання, коли стирають моє місто з лиця землі. Одкровення холодноярівців з-під Бахмута
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 26 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:24
Проросійська партія перемагає у Словаччині: чим це шкодить Україні
Жодної кулі не відправлять в Україну. У Словаччині перемогла проросійська партія — чому це недобра звістка
0:05:00
Втратив руку у важких боях: як допомогти захиснику Геннадію Сисоєву
Тягнуся взяти автомат, а руки немає. Історія захисника Геннадія Сисоєва та як можна йому допомогти
0:06:58
Електронна мобілізація
Ловити на вулиці більше не будуть? Що передбачає електронний реєстр військовослужбовців та коли запрацює
Більше відео
На який термін можна виїжджати в Україну з тимчасовим захистом
Читати далі
Питання, яке хвилює багатьох! На скільки можна виїжджати в Україну з тимчасовим захистом у ЄС
Gulliver
Читати далі
ТРЦ Gulliver — десять років! Про організацію свята та перший міжнародний медіа-арт фестиваль

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь