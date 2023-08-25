Усик против Дюбуа — все, что тебе нужно знать о поединке: дата, время, место, что на кону, и какие прогнозы букмекеров

Бой Александра Усика и Дэниеля Дюбуа — одно из тех спортивных событий, которые приковывают внимание миллионов по всему миру. Боксерский поединок важен для карьеры Усика, ведь он будет защищать свои чемпионские титулы.

Мы расскажем, когда и где состоится поединок Александра Усика и Дэниеля Дюбуа, за что сразятся боксеры, что означают титулы украинца и какие прогнозы букмекеров.

Когда и где будет бой Усика и Дюбуа

Боксерский поединок Александра Усика и Дэниеля Дюбуа состоится 26 августа 2023 на стадионе Тарчински Арена во Вроцлаве (Польша).

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Вечер бокса начнется в 19:00. В андеркарде выступят Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Василий Чеботарь, Ярослав Харцыз и другие украинские боксеры. Главное событие вечера начнется после 23:00 по киевскому времени.

Где смотреть сражение Усика и Дюбуа в Украине

В Украине бой между Усиком и Дюбуа будет транслировать медиасервис MEGOGO. Поединок могут посмотреть пользователи с подпиской Легкая, Оптимальная, Максимальная и Спорт.

Дэниэль Дюбуа: что известно о сопернике Усике

Британскому боксеру Дэниелю Дюбуа менее чем через две недели исполнится 26 лет. Он является чемпионом мира по версии WBA (World Boxing Association) в тяжелом весе. Это сражение будет первым для британца с декабря 2022 года. Тогда британский боксер победил Кевина Лерена, но повредил крестообразные связки колена.

Дюбуа первый в очереди из трех претендентов на бой за чемпионские пояса украинца. Боксер, имеющий регулярный титул WBA, имел лишь одно поражение среди 20 боев на профессиональном уровне.

За что сразятся Усик и Дюбуа

На кону в боксерском поединке между Александром Усиком и Дэниелем Дюбуа стоят пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Усик.

Для украинца это вторая обязательная защита титулов в супертяжелом весе. На профессиональном ринге Усик провел 20 боев и не имел ни одного поражения. 13 побед украинец одержал нокаутом.

Что означают титулы в боксе

Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе и имеет пояса за IBF, WBO, WBA и IBO. Но не все знают, что это за буквы.

WBA (World Boxing Association) — Мировая боксерская ассоциация. Самая старая боксерская ассоциация из существующих сейчас и самая значительная. Из нее появились другие, в том числе IBF и WBC.

Имеет несколько чемпионских титулов:

Временный чемпион — боксер, занимающий первый номер рейтинга WBA;

Регулярный — боксер, завоевавший пояс в бою против соперника, выбранного WBA, и обязан его защищать от претендентов, которых также выбирает WBA;

Суперчемпион — чемпионский пояс WBA и чемпионский пояс любой другой ассоциации из “большой четверки”, обязан защищать титул раз в два года, претендентом может стать даже не чемпион.

Помимо основного чемпионского пояса WBA имеет почти 20 региональных титулов.

IBF (International Boxing Federation) — Международная боксерская федерация. У IBF есть одно важное отличие от других организаций: защищать чемпионский титул нужно не раз в год, а раз в девять месяцев. Кроме основного пояса есть еще около десятка региональных титулов.

WBO (World Boxing Organization) — Всемирная боксерская организация. Самая молодая из основных организаций была создана в 1988 году. Имеет один основной чемпионский пояс.

IBO (International Boxing Organization) — Международная боксерская организация. Она была основана в 1988 году, обладает автоматической системой, осуществляющей расчет рейтинга каждого боксера. Применение такой системы необходимо для исключения человеческого фактора и объективности при определении уровня каждого участника.

Впрочем, четырьмя основными титулами для чемпионов считаются WBA, WBO, IBF и WBC.

WBC (World Boxing Council) — Всемирный боксерский совет, появившийся в 1963 году.

Если у боксера есть все четыре титула, его считают истинным чемпионом. Если боксер получает три пояса из четырех, он считается абсолютным чемпионом мира. Звание это неофициальное и нигде не прописано.

Что известно об Александре Усике

Украинский боксер Александр Усик стал заниматься боксом с 15 лет. В 2006 году он дошел до полуфинала Кубка Европы. После этого перешел в полутяжелую весовую категорию, и в 2008 году завоевал в Болгарии Кубок Стренджа.

В 2008 году участвовал в летних Олимпийских играх в Пекине, но проиграл во втором туре итальянцу. После этого поражения он вернулся к полутяжелому весу, но выиграл чемпионат Европы, поэтому мог снова быть в тяжелой весовой категории.

А уже на Олимпийских играх 2012 получил золото. В этом же году перешел на профессиональный ринг.

В 2014 году провел первый титульный бой за вакантный пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO, в котором одержал победу.

22 июля 2018 года в финале турнира WBSS одержал победу над российским боксером Муратом Гасиевым и стал абсолютным чемпионом, одержав титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA, объединенный ранее чемпионскими поясами по версиям WBO и WBC.

В начале 2019 года Усик перешел в тяжелую весовую категорию. 25 сентября 2021 года победил в тяжелом весе Энтони Джошуа. Поэтому Усик, согласно единогласному решению судей, получил четыре пояса WBA (Супер), IBF, WBO и IBO.

Но Джошуа потребовал реванша. 20 августа 2022 состоялся поединок в Джидде (Саудовская Аравия). Бой был очень напряженным. Но в последних раундах Усик смог изменить ситуацию в свою пользу. Александр Усик победил в поединке-реванше с Энтони Джошуа.

Кто из украинцев соревновался за звание чемпиона мира в супертяжелом весе

Александр Усик смог стать третьим украинским боксером в истории, выигравшим хотя бы один чемпионский титул в супертяжелом весе. До него чемпионами были братья Виталий и Владимир Кличко.

Прогнозы букмекеров на бой Усика и Дюбуа

Эксперты почти единогласно полагают, что Александр Усик может победить Дэниеля Дюбуа. Украинский боксер — фаворит среди спортивных аналитиков, опирающихся на его опыт и навыки. Тем более что Дюбуа первый отвел взгляд в поединке взглядов, что может свидетельствовать о его неуверенности перед действующим чемпионом.

Победа Усика оценивается букмекерами высокой котировкой 1,10, именно это и указывает на то, что он является фаворитом среди букмекеров. В случае ничьей, коэффициент на ставку Усик – Дюбуа составляет 26,00, что отражает несомненное преимущество Усика в глазах экспертов.

Показатели на апсет со стороны Дюбуа достигают уровня 7,00. Это позволяет нам понять, что эксперты видят меньшую вероятность того, что Дюбуа одержит победу.

Сейчас украинские спортсмены активно говорят о том, чтобы не допускать россиян в соревнования. Когда те все-таки выступают как “нейтральные”, украинцы не хотят жать им руки. Ранее мы рассказывали, как фехтовальщицу Ольгу Харлан исключили из чемпионата мира за отказ давить руку россияне.

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