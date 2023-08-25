Усик против Дюбуа — все, что тебе нужно знать о поединке: дата, время, место, что на кону, и какие прогнозы букмекеров

Бой Александра Усика и Дэниеля Дюбуа — одно из тех спортивных событий, которые приковывают внимание миллионов по всему миру. Боксерский поединок важен для карьеры Усика, ведь он будет защищать свои чемпионские титулы.
Мы расскажем, когда и где состоится поединок Александра Усика и Дэниеля Дюбуа, за что сразятся боксеры, что означают титулы украинца и какие прогнозы букмекеров.
Боксерский поединок Александра Усика и Дэниеля Дюбуа состоится 26 августа 2023 на стадионе Тарчински Арена во Вроцлаве (Польша).
Вечер бокса начнется в 19:00. В андеркарде выступят Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Василий Чеботарь, Ярослав Харцыз и другие украинские боксеры. Главное событие вечера начнется после 23:00 по киевскому времени.
В Украине бой между Усиком и Дюбуа будет транслировать медиасервис MEGOGO. Поединок могут посмотреть пользователи с подпиской Легкая, Оптимальная, Максимальная и Спорт.
Британскому боксеру Дэниелю Дюбуа менее чем через две недели исполнится 26 лет. Он является чемпионом мира по версии WBA (World Boxing Association) в тяжелом весе. Это сражение будет первым для британца с декабря 2022 года. Тогда британский боксер победил Кевина Лерена, но повредил крестообразные связки колена.
Дюбуа первый в очереди из трех претендентов на бой за чемпионские пояса украинца. Боксер, имеющий регулярный титул WBA, имел лишь одно поражение среди 20 боев на профессиональном уровне.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daniel Dubois (@dynamite_daniel_dubois)
Публикация от Daniel Dubois (@dynamite_daniel_dubois)
На кону в боксерском поединке между Александром Усиком и Дэниелем Дюбуа стоят пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Усик.
Для украинца это вторая обязательная защита титулов в супертяжелом весе. На профессиональном ринге Усик провел 20 боев и не имел ни одного поражения. 13 побед украинец одержал нокаутом.
Для украинца это вторая обязательная защита титулов в супертяжелом весе. На профессиональном ринге Усик провел 20 боев и не имел ни одного поражения. 13 побед украинец одержал нокаутом.
Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе и имеет пояса за IBF, WBO, WBA и IBO. Но не все знают, что это за буквы.
Имеет несколько чемпионских титулов:
Помимо основного чемпионского пояса WBA имеет почти 20 региональных титулов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)
Публикация от Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)
Впрочем, четырьмя основными титулами для чемпионов считаются WBA, WBO, IBF и WBC.
Впрочем, четырьмя основными титулами для чемпионов считаются WBA, WBO, IBF и WBC.
Если у боксера есть все четыре титула, его считают истинным чемпионом. Если боксер получает три пояса из четырех, он считается абсолютным чемпионом мира. Звание это неофициальное и нигде не прописано.
Украинский боксер Александр Усик стал заниматься боксом с 15 лет. В 2006 году он дошел до полуфинала Кубка Европы. После этого перешел в полутяжелую весовую категорию, и в 2008 году завоевал в Болгарии Кубок Стренджа.
В 2008 году участвовал в летних Олимпийских играх в Пекине, но проиграл во втором туре итальянцу. После этого поражения он вернулся к полутяжелому весу, но выиграл чемпионат Европы, поэтому мог снова быть в тяжелой весовой категории.
А уже на Олимпийских играх 2012 получил золото. В этом же году перешел на профессиональный ринг.
В 2014 году провел первый титульный бой за вакантный пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO, в котором одержал победу.
В 2014 году провел первый титульный бой за вакантный пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO, в котором одержал победу.
22 июля 2018 года в финале турнира WBSS одержал победу над российским боксером Муратом Гасиевым и стал абсолютным чемпионом, одержав титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA, объединенный ранее чемпионскими поясами по версиям WBO и WBC.
В начале 2019 года Усик перешел в тяжелую весовую категорию. 25 сентября 2021 года победил в тяжелом весе Энтони Джошуа. Поэтому Усик, согласно единогласному решению судей, получил четыре пояса WBA (Супер), IBF, WBO и IBO.
Но Джошуа потребовал реванша. 20 августа 2022 состоялся поединок в Джидде (Саудовская Аравия). Бой был очень напряженным. Но в последних раундах Усик смог изменить ситуацию в свою пользу. Александр Усик победил в поединке-реванше с Энтони Джошуа.
Александр Усик смог стать третьим украинским боксером в истории, выигравшим хотя бы один чемпионский титул в супертяжелом весе. До него чемпионами были братья Виталий и Владимир Кличко.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Віталій Кличко (@vitaliyklitschko)
Публикация от Віталій Кличко (@vitaliyklitschko)
Эксперты почти единогласно полагают, что Александр Усик может победить Дэниеля Дюбуа. Украинский боксер — фаворит среди спортивных аналитиков, опирающихся на его опыт и навыки. Тем более что Дюбуа первый отвел взгляд в поединке взглядов, что может свидетельствовать о его неуверенности перед действующим чемпионом.
Победа Усика оценивается букмекерами высокой котировкой 1,10, именно это и указывает на то, что он является фаворитом среди букмекеров. В случае ничьей, коэффициент на ставку Усик – Дюбуа составляет 26,00, что отражает несомненное преимущество Усика в глазах экспертов.
Показатели на апсет со стороны Дюбуа достигают уровня 7,00. Это позволяет нам понять, что эксперты видят меньшую вероятность того, что Дюбуа одержит победу.
Сейчас украинские спортсмены активно говорят о том, чтобы не допускать россиян в соревнования. Когда те все-таки выступают как “нейтральные”, украинцы не хотят жать им руки. Ранее мы рассказывали, как фехтовальщицу Ольгу Харлан исключили из чемпионата мира за отказ давить руку россияне.
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